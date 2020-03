Izrael chce využívat software k vysledování šiřitelů nákazy

Izraelské ministerstvo obrany plánuje využívat software, jenž analyzuje údaje z mobilních telefonů, k lokalizaci lidí, kteří se mohli nakazit koronavirem. Ti by následně mohli být testováni. Software podle izraelských médií poskytne izraelská firma NSO Group, která se specializuje na špionážní techniku. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Izraelský ministr obrany Naftali Bennett novinářům řekl, že takzvaný „koronametr“ musí schválit kabinet, což se pravděpodobně stane. Následně ještě musí otázky týkající se ochrany soukromí posoudit generální prokurátor, který může využívání softwaru k těmto účelům zakázat. Pokud nebude mít námitky, může být software podle ministra spuštěn do 48 hodin.

Izrael provádí zhruba 5000 testů na koronavirus denně a zavádí velmi přísnou karanténu pro nakažené. Onemocnění, jak připomíná agentura Reuters, může způsobit selhání respiračního systému, ale někteří infikovaní mohou být nakažliví i bez počátečních příznaků.

Izrael doufá, že bude brzy testovat 10.000 lidí denně, tedy dvojnásobek oproti současnosti, píše Reuters. S rozhodováním o tom, kdo bude testován, by brzy mohl pomoci právě sledovací software, což někteří ochránci lidských práv označují za narušení soukromí.

Ode dneška Izrael zpřísnil opatření a nově se tak – s výjimkou členů jedné domácnosti – mohou na veřejnosti lidé pohybovat maximálně po dvou. Účast na pohřbech bude maximálně 20 osob a na svatby mohou jen členové nejužší rodiny, lidé se také mají o samotě modlit.

Dosud Izrael registroval 4695 nakažených, 79 lidí je ve vážném stavu, z nichž 66 je napojeno na ventilátory. Stav 90 lidí je středně vážný. Šestnáct lidí zemřelo a 161 se podle ministerstva zdravotnictví uzdravilo.

Premiér Benjamin Netanjahu je v izolaci poté, co se potvrdila nákaza u jeho poradkyně. Test u něj však koronavirus neprokázal.

Ministr Bennett nyní uvedl, že současné sledování mobilů a geolokace dat už nejsou nejefektivnějším způsobem, jak hledat nejpravděpodobnější šiřitele nákazy.

Podle izraelských médií nový systém hodnotí pravděpodobnost, že je člověk nakažen koronavirem na škále od jedné do deseti. Toto hodnocení se mění v reálném čase, například pokud dotyčný navštíví obchod s potravinami.

Izraelská média uvedla, že software byl vyvinut ve spolupráci s NSO. Společnost to ale odmítla komentovat.

Americká FBI firmu NSO vyšetřuje pro podezření z nabourání se do telefonů amerických prezidentů i firem a shromažďování informací o vládách, uvedla v lednu agentura Reuters. Společnost WhatsApp, kterou vlastní Facebook, loni v říjnu NSO žalovala poté, co objevila, že izraelská firma využila systémové chyby v chatovací platformě k tomu, aby pronikla do tisíců chytrých telefonů.

Bennett uvedl, že ačkoliv není perfektní, představuje nový software nejlepší možnost, jak hledat potenciálně nakažené.

„Jediné, co je zapotřebí, je doplnit informace z testování a propojit to se sledováním mobilů, což už stejně teď využíváme v epidemiologických testech,“ uvedl ministr obrany.

Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj uvedla, že první produkt NSO pro civilní využití testuje zhruba 15 vlád po celém světě, aby je mohly využívat zdravotnické systémy.