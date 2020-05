Jak funguje seznamování v době koronaviru

O tom, že pandemie koronaviru COVID19 má vliv také na způsob hledání partnera, nemůže být pochyb. Single osoby v izolaci toužící po nalezení partnera to v dnešní době opravdu nemají jednoduché. V normální situaci bylo obvyklé, že i po kontaktování se zajímavým člověkem online vždy následovala v co nejkratším možném termínu i osobní schůzka, protože jak všichni víme, najít společnou řeč s mnoha lidmi lze celkem jednoduše, ale kompatibilní chemie je něco jiného a pokud nám dotyčný zkrátka nevoní nebo nám na něm vadí nějaké jiné zlozvyky, vztah s ním je prakticky vyloučený.

Právě tohoto principu využívají tolik oblíbené speed dating večery, během nichž se na několik minut setkáte s několika partnery po sobě a hodnotíte právě vzájemnou chemii. Na akce podobného druhu můžete za aktuální situace zapomenout. Jak tedy hledat partnera v době koronavirové?

Online rande je také rande

Klasické offline rande je z hlediska zamezení šíření nákazy v současné době absolutně nemožné. Roli hrají jak zákonem vymahatelná vládní opatření, tak prachobyčejný strach z nákazy. Nikdy nevíte, zda ten, s kým jste vyrazili na rande, nebyl nakažený. Ve strachu z projevů nemoci se nikomu poté žít nechce.

Komunikace v online prostředí je skvělým prostředkem pro zmírnění dopadů samoty

Nejen na starší lidi, ale také na mladé singles dopadá v současné době samota více, než kdy jindy. Nařízený home office mezi čtyřmi stěnami bez možnosti fyzického kontaktu s ostatními je prakticky jistou cestou do deprese a podobných nepříjemných stavů plynoucích z omezení sociálních kontaktů. Není potřeba se na sebe zlobit, ani se za to obviňovat. Snad nikdo v této situaci by vůči nepříjemným náladám nebyl odolný. Spíše je potřeba se zaměřit na to, jak jim předejít a eliminovat je. Naštěstí žijeme v moderní době vybaveni internetovým připojením, sociálními sítěmi a především online seznamovacími platformami.

Koronavirem skvěle zamaskujete svoji nesmělost

I v době koronavirové si tak můžete prostřednictvím seznamek hledat partnera. To je dobrá zpráva především pro všechny nesmělé, kterým osobní schůzky dělaly potíže i za normální situace. Navrhnete-li v současné době video schůzku například s využitím platforem Skype nebo Zoom, nebudete vypadat jako podivín, ale naopak jako zodpovědný člověk. Dobu koronavirovou tak lze využít k důkladnému předběžnému oťukání potenciálního nového partnera a s offline schůzkou počkat až budou všechny vládní restrikce uvolněny.

Změní pandemie přístup k seznamování?

Oproti opačným očekáváním vzrostl v průběhu pandemie o online seznamovací platformy zájem nebývalým způsobem. Některé zlé jazyky tvrdily, že díky nemožnosti setkat se naživo, k čemuž jsou online portály jakýmsi prostředníkem, klesne v době pandemie koronaviru zájem o online seznamky. Opak je ale pravdou. Někteří uživatelé, kteří si prostřednictvím internetových portálů domluvili rande, si jeho výhody pochvalují a vidí v něm mnoho výhod, které v normální době nemohli odhalit. Zejména ženy jsou nadšené z toho, že video rande dokáže v mnohem hlubší míře odhalit skutečné emoce protějšku a ukázat, který z pánů to myslí opravdu vážně. Drtivá většina uživatelů je tak rozhodnuta v podobném způsobu prvotního oťukávání partnera pokračovat i po skočení omezení.

Jak na bezpečné online seznamování?

I v online prostředí je potřeba mít neustále na zřeteli svoji bezpečnost. Základní pravidla pro seznamování s neznámými lidmi jsou neměnná.

Neprozrazujte na potkání všem své skutečné jméno a adresu.

Nerozdávejte telefonní číslo nebo e-mail.

Chraňte si své soukromí.

I době restrikcí mohou někteří podivíni narušit vaše soukromí. Předtím než někomu svěříte svoji důvěru, měli byste si být jisti tím, že ji nezklame. Při online schůzkách byste tak měli mít nejenom uklizeno, protože poskytujete protějšku bezprostřední pohled do svého soukromí, ale také by z vašeho pozadí nemělo být patrno, kde se vaše bydliště nachází. V případě, že bydlíte ve velkém městě se známými dominantami, dejte si pozor na to, aby pohled z okna za vámi neprozrazoval více, než sami chcete.

Jak se na virtuální schůzku obléci?

Mnoho singles řeší svůj vzhled. Jaké oblečení zvolit na rande po Skypu? Měli byste i nadále zůstat v ležérní mikině, v níž trávíte již druhý týden svůj home office nebo si obléci společenskou halenku, v níž si naopak můžete místo jako na rande připadat jako na pracovním pohovoru? Věřte tomu, že podobné otázky řeší i váš protějšek, s nímž máte virtuální schůzku naplánovanou. Zkuste se s ním domluvit. Anebo si jednoduše oblečte to, v čem byste šli i na klasické rande naživo. Něco, v čem vypadáte a cítíte se sexy a přitažliví. Koneckonců právě o tom seznamování je.