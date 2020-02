Jihomoravský kraj zruší a znovu vypíše program na hospicovou péči

Jihomoravský kraj zruší dotační program na domácí hospicovou péči a vypíše ho znovu. Řekl to krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO). Kraj letos oproti loňsku původně zpřísnil požadavky na odbornost, některé subjekty by to ale nesplnily. Proto jim kraj vyjde vstříc a přísnější podmínky odstraní. Kraj dá stejně jako v posledních letech na domácí hospicovou péči 10 milionů. Cílem je umožnit lidem umírat doma.

Původně měli zájemci o poskytování domácí hospicové péče posílat žádosti od půlky do konce února. „Oproti předchozím letům se zpřísnily požadavky pro udělení dotace. Kraj začal vyžadovat vyšší specializaci lékařů a sester, jenže počet paliativních lékařů na celé jižní Moravě je nedostačující. Hrozilo by tak, že rodiny, které se chtějí postarat o své příbuzné v posledních chvílích doma, by se neměly na koho obrátit,“ uvedl opoziční zastupitel Jan Grolich (KDU-ČSL).

Podle Vojty vznikl požadavek na vyšší odbornost kvůli doporučení odborného týmu, který pro kraj pracuje na tématech souvisejících s paliativní péčí. „Počet subjektů, které by tuto podmínku v roce 2020 nesplnily, je ale zatím relativně široký, proto jim vyjdeme vstříc a podmínku na odbornost odstraníme,“ uvedl Vojta. Dodal, že cílem kraje je podporovat domácí hospicovou péči a zvyšovat kvalitu služeb.

Kraj podporuje domácí hospicovou péči od roku 2015. V prvním roce poskytl příspěvek sedm milionů, v dalších letech už dával po deseti milionech. Nejvíce peněz každoročně dostává Diecézní charita Brno, která se stará o stovky klientů. Peníze ale dostávají i další organizace, patří mezi ně například charita v Kyjově, Vyškově nebo Veselí nad Moravou, ale také organizace Zdislava nebo Hospic sv. Alžběty. Než kraj začal domácí hospicovou péči podporovat, zemřelo v domácím prostředí za podpory paliativní péče za rok kolem 200 lidí. V prvním roce podpory kraje už jich bylo 350 a od té doby se počet takových lidí zvyšuje, předloni jich bylo přes 500.