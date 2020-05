Koronavirus tu s námi bude ještě dlouho, varoval šéf WHO

Svět se musí sjednotit ve vývoji a sdílení nástrojů v boji s koronavirem, který tu s námi bude ještě dlouho. Řekl to generální tajemník Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na pravidelné tiskové konferenci WHO. Další zástupce organizace Mike Ryan označil za spekulace americká tvrzení o původu viru v laboratoři v čínském Wu-chanu.

Tedros vyzval svět k jednotě, pokud chce koronavirus porazit. „Vir s námi bude dlouho a my se musíme semknout při vývoji a sdílení nástrojů, abychom ho porazili,“ řekl Tedros na virtuálním brífinku ze Ženevy.

Krizový expert WHO Mike Ryan mimo jiné uvítal výsledky klinického testování léku remdesivir, po němž se někteří pacienti s covidem-19 rychleji uzdravili. Podle něj tu jsou „známky naděje pro potenciální využití léku“ při léčení pacientů s covidem-19.

Ryan také zdůraznil, že moderní technologické nástroje, jako aplikace pro trasování kontaktů, nemohou nahradit poctivou práci zdravotníků v terénu. Pochválil přitom strategie zemí, jako jsou Jižní Korea a Singapur.

Dále se Ryan vyjádřil k víkendovým výrokům amerického ministra zahraničí Mikea Pompea o mnoha důkazech, že koronavirus pochází z laboratoře v čínském Wu-chanu. WHO podle Ryana z USA nedostala žádné relevantní údaje o původu viru. Z pohledu WHO tak tvrzení šéfa diplomacie USA zůstávají spekulací, zdůraznil Ryan a vyzval k vědeckému, nikoli politickému vyšetření původu viru.