Koronavirus zvýšil zájem o zdravotní weby o pětinu

Zájem Čechů o koronavirus zvýšil v lednu návštěvnost internetových stránek se zdravotní problematikou až o pětinu. Návštěva z mobilních telefonů stoupla o 18 procent a z PC o 13 procent. Vyplývá to z měření NetMonitor společnosti Gemius.

Uživatelé chtěli vědět, jaké jsou příznaky nemoci, jak ji rozeznat od chřipky, a zda nákaza hrozí také v České republice. Vliv na nárůst návštěvnosti této kategorie mohla mít i chřipková epidemie, která byla vyhlášena koncem ledna v Jihočeském kraji.

Koronavirus mohl zároveň ovlivnit i nárůst návštěvy ekonomických webů o 14 respektive 18 procent. Uživatelé, kteří nakupují v čínských internetových obchodech, se mohli obávat, zda v souvislosti s uzavřením některých regionů v Číně jim budou doručeny jejich zásilky, případně, zda je bezpečné si je vůbec objednávat.

V souvislosti s koronavirem se začaly objevovat i první kybernetické útoky. „Je běžná praxe, že kyber zločinci využívají aktuální témata jako návnadu. Zpráva se tváří jako opatření k prevenci infekce a nutí příjemce, aby otevřeli přiložený dokument s příponou .doc nebo .docx. Potřebu otevřít soubor se škodlivým softwarem má tak mnohem větší počet příjemců,“ uvedl ředitel IDC-softwarehouse Karel Diviš.

Na konci loňského roku byl kvůli kyber útoku ochromen provoz benešovské nemocnice. „Pokud doktoři, ošetřovatelé nebo kdokoliv, kdo je připojen na vnitřní síť nemocnice, otevře soubor například s názvem Rozdíly v symptomech u chřipky a koronaviru může paradoxně ohrozit provoz celé nemocnice na několik dní až týdnů,“ dodal Petr Loužecký z Algotechu.

Na růst zájmu o weby zaměřené na IT, digitální a mobilní technologie mohly mít vliv zprávy o prodeji dat uživatelů společnosti Avast a také přechod na vysílání DVB-T2 v některých regionech ČR. Uživatelé chtěli vědět, kdy se tento přechod koná a co musí udělat pro to, aby si zajistili funkčnost televizního přijímače. Návštěvnost rostla na mobilech o pětinu a na PC o 15 procent.

Celková návštěvnost tuzemských webů z PC klesla v lednu proti předchozímu měsíci o 34.000 uživatelů na 7,581 milionu. Naopak počet uživatelů připojujících se přes mobil stoupl o 1,2 procenta na 5,658 milionu.