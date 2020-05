Kraje nebudou platit za ochranné pomůcky od státu

Kraje nebudou muset platit za ochranné pomůcky, které jim stát poslal během nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. Na včerejší videokonferenci s hejtmany to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), sdělil úřadující předseda Asociace krajů a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD). Částku, kterou by stát mohl za dodané respirátory a roušky požadovat, podle něj kraje spočítanou nemají.

„Stát uvažuje tak, jako uvažujeme my, že to bylo ve prospěch obyvatel a zdravotníků. Takže se to zaplatí ze státních peněz,“ řekl Běhounek. Kraje podle něj mají přesně vyčíslené, kolik pomůcek od státu dostaly a komu je následně rozdělily. Celkovou finanční hodnotu pomůcek od státu ale spočítanou nemají.

Ochranné pomůcky krajům dodávalo především ministerstvo vnitra. Podle statistik na resortním webu poslalo do krajů mimo jiné 4,7 milionu respirátorů, přes 38 milionů roušek nebo 29,3 milionu rukavic.

Už koncem března Běhounek uvedl, že distribuce ochranných prostředků proti šíření nového koronaviru krajskými úřady je funkční systém a náklady na pomůcky by podle něho měl nést stát.