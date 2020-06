Krkonošské tábory letos poprvé za přísných hygienických pravidel

Krkonošské horské letní tábory, které o prázdninách ve dvou turnusech pořádá Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), se uskuteční v plánovaných termínech. Tábory zaměřené na poznávání horské přírody se budou letos poprvé konat za přísných hygienických pravidel k ochraně proti koronaviru. Řekla to jedna z organizátorek táborů Správy KRNAP Kamila Nývltová. První běh bude poslední červencový týden na Medvědí boudě a druhý první týden v srpnu na Lyžařské boudě.

„Čekali jsme na uvolnění opatření. K tomu došlo a pořádání našich táborů proto nic nebrání. Přípravy jsou v plném proudu. Budeme více kontrolovat zdravotní stav dětí, ráno jim budeme měřit teplotu, počítáme s přísnějšími hygienickými opatřeními. To by ale neměl být problém,“ řekla Nývltová.

Podle rozhodnutí vlády jsou letní dětské tábory povoleny maximálně pro 500 účastníků, u stanových táborů je limit 100 lidí.

Horské tábory KRNAP se do limitu bez problému vejdou. První turnus je pro dvě desítky dětí prvního stupně základních škol, druhý turnus pro 20 až 30 dětí ve věku devět až 15 let. Děti jsou ubytovány na horských boudách. „Zájem je tradičně velký, tábory pořádáme desítky let, musíme děti odmítat,“ řekla Nývltová.

Správa KRNAP pořádá ročně dva letní tábory v horách a dva příměstské. Celkově jde asi o 80 dětí ročně.

V Královéhradeckém kraji se v minulých letech o letních prázdninách každoročně uskutečnilo více než 200 zotavovacích akcí s celkovou účastí přes 15.000 dětí. Další necelá tisícovka dětí se zúčastnila jiných podobných akcí.