Kvíz: Víte, jak se správně starat o své zuby?

Společně si projdeme, co vše by se mělo každý den vykonávat, aby zuby dostaly tu nejlepší péči. V kvízu se zabýváme například tím, jaká je ideální délka čištění zubů, jak často by se mělo měnit zubní kartáček nebo navštěvovat zubaře, který si může všimnout viditelných změn v ústní dutině, případně včas odhalit jakékoli zdravotní problémy.

Právě na některé zdravotní problémy, které z nedostatečné ústní hygieny vyplývají, poukazujeme a zmiňujeme i určité látky, jimž by bylo vhodné se raději vyhnout nebo je alespoň omezit. Nyní už se můžete vrhnout na otázky a ověřit si, jestli vám jsou všechna tvrzení zde známá.

Zdroje: medlineplus.gov, kidshealth.org, medicalnewstoday.com, cisteni-zubu.cz, mayoclinic.org, nhs.uk, my.clevelandclinic.org, dranjidentalcare.com, healthline.com, nzip.cz