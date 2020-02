Kvůli nákaze koronavirem zemřelo v pevninské Číně již 1868 lidí

Nemoci způsobené novým typem koronaviru podlehlo v pevninské Číně již 1868 lidí a nakažených je 72.436. S odvoláním na čínské zdravotnické úřady o tom informovala agentura Reuters. Za pondělí zaznamenala Čína 98 úmrtí, drtivou většinu z nich hlásí provincie Chu-pej, považovaná za epicentrum nákazy. Úmrtnost na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, je podle nové studie čínských vědců 2,3 procenta. To je výrazně méně než u předchozích epidemií SARS či MERS.

Počet nových případů v pevninské Číně oproti neděli mírně klesl a poprvé od ledna se tak dostal pod dvoutisícovou hranici. Ve srovnání těchto dvou dní se též lehce zmenšil počet úmrtí, který je nejnižší za poslední týden.

Podle Číny jsou nové údaje znamením toho, že preventivní opatření proti dalšímu šíření nemoci přijatá místními úřady fungují. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že čínská data „zřejmě poukazují na pokles nových případů“. Jakýkoliv trend je však podle něj potřeba vyvozovat jen velice opatrně. Nově jmenovaný francouzský ministr zdravotnictví Olivier Veran ve francouzském rádiu France Info prohlásil, že stále existuje „věrohodné riziko“, že se lokální epidemie přemění v pandemii světových rozměrů.

Nejhůře postižená zůstává provincie Chu-pej, z níž se začal virus v loňském roce šířit. Bilance obětí tam podle údajů vzrostla na 1789. Přes 80 procent ze všech nakažených pochází právě odtud. Z 93 úmrtí zaznamenaných v pondělí v provincii Chu-pej jich přitom 72 připadá na jeho hlavní město Wu-chan. Metropole hlásí také nejvíce nových případů nákazy.

Podle čínské statistiky se z nemoci způsobené koronavirem zotavilo již přes 12.500 lidí. Úmrtnost na nemoc COVID-19 přitom podle nové studie Čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí činí 2,3 procenta, v provincii Chu-pej se blíží ke třem procentům. To je výrazně méně než u předchozích epidemií způsobených jinými formami koronaviru. Nemoci SARS podlehl v letech 2002 až 2003 téměř každý desátý nakažený, nákaza MERS si pak vyžádala život 34,5 procenta infikovaných.

Nový koronavirus podle vědců nejvíce ohrožuje na životě lidi starší 80 let, nákaze naopak nepodlehlo žádné dítě mladší devíti let. U lidí do 39 let činila úmrtnost jen 0,2 procenta. S rostoucím věkem se zvyšuje také počet smrtelných případů – u šedesátníků již lehce přesahuje průměr a v kategorii mezi 70 a 80 lety činí osm procent. Nemoc víc ohrožuje na životě muže než ženy.

Důležitým faktorem je podle čínských vědců také zdravotní stav pacienta před nákazou. Nejčastěji na nemoc COVID-19 umírají lidé, kteří trpí kardiovaskulárními nemocemi a dále cukrovkou, chronickými respiračními nemocemi a vysokým tlakem.

Studie také upozorňuje na vysoké riziko pro zdravotnický personál. Do 11. února se v Číně nakazilo koronavirem 3019 lékařů, sester a dalších zdravotníků. Pět z nich zemřelo. Podle čínské státní televize také nemoci COVID-19 podlehl ředitel hlavní nemocnice ve Wu-chanu Liou Č‘-ming.

Na celém světě se novým typem koronaviru nakazilo přes 73.000 lidí. Mimo pevninskou Čínu zabila nemoc podobná svými příznaky chřipce pět lidí, a to v Hongkongu, na Tchaj-wanu, Filipínách, v Japonsku a Francii. Kromě pevninské Číny je nejvíce nakažených v Singapuru a Japonsku. Zvláštní případ tvoří výletní loď Diamond Princess kotvící v karanténě u japonské Jokohamy, na níž zatím zaznamenali 454 nakažených.