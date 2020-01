Le Figaro: Chronická únava vyžaduje změnu životního stylu

Spíte každou noc dostatečně, a přesto se cítíte vyčerpaní? Tato chronická únava má několik příčin. Pokud vám ale chybí energie, a tak vynecháváte pravidelný běh nebo cvičení jógy, abyste mohli co nejdříve zalehnout, pak je to chyba. Dostáváte se tím do bludného kruhu, protože nadcházející noc budete mít narušený spánek. Fyzická námaha navíc díky svému energizujícímu účinku umožňuje bojovat proti únavě.

„Sport a fyzická aktivita vůbec zlepšují kvalitu spánku a regulují vnitřní biologické hodiny,“ říká neurobioložka Joëlle Adrienová, kterou cituje francouzský deník Le Figaro.

Jste zavalení prací a vynecháváte oběd a místo toho zhltnete nějaký ten sendvič. Jestliže to tak děláte a cítíte, že vám chybí energie, nemusíte hledat více. Spojte zdravou výživu s dobrou životní hygienou. Vybírejte si potraviny bohaté na hořčík a vlákninu. K obědu si dávejte ryby s nenasycenými mastnými kyselinami omega 3, luštěniny, ovoce a celozrnné potraviny. Večer se najezte jen lehce, abyste usnadnili trávení.

Další příčinou, proč pociťujete stálou únavu, může být nedostatek tekutin. „Soudí se, že tělo denně ztrácí litr a půl vody. Jestliže tuto ztrátu nenahradíme, svaly se snadněji stahují a buněčná výměna nepostupuje dobře, což organismus unavuje,“ vysvětluje lékařka a nutriční poradkyně Nina Cohenová-Koubiová.

Může vám také chybět železo nebo hořčík. Důvody jsou mnohdy nečekané. „Nadměrné popíjení čaje například může zabránit vstřebávání železa. Jeho nedostatek mohou pocítit i ženy, které trpí silnou menstruací. Kromě únavy může vést nedostatek železa k syndromu neklidných nohou, který narušuje spánek,“ upozorňuje Adrienová. Železo lze doplnit konzumací luštěnin, červeného masa a sušeného ovoce. Únavu a stres může vysvětlovat i nedostatek hořčíku. Chybějící energii můžete čerpat z hořké čokolády a luštěnin.

Chybí vám energie, protože jste obklopen lidmi, kteří jsou na tom špatně. Distancujte se od zatrpklého kolegy, který si s vámi chce vypít kávu. „Mozek obsahuje takzvané zrcadlové neurony, které napomáhají tomu, že se vedle člověka v plné formě cítíme lépe, ale naopak se cítíme špatně, když jsme obklopeni lidmi, kteří si jen stěžují,“ varuje Cohenová-Koubiová.

Můžete mít rovněž nedostatek vitaminu D, který je v našem těle přítomen, ale aktivuje se jen působením slunce. Právě tento vitamin posiluje náš imunitní systém a udržuje nás ve formě. Biologický rytmus je ovlivňován přirozeným světlem; je tedy normální, že únavu cítíme na podzim a v zimě. Abychom alespoň trochu načerpali vitamin D, dávejme přednost tučným rybám.

Možná také trpíte sezonním poklesem nálady z důvodu postupného ubývání přirozeného světla. Přírodní ultrafialové paprsky stimulují produkci endorfinu, tedy hormonu štěstí. Na podzim nám ale začnou chybět. Pochmurná nálada většinou začíná v říjnu a stejně jak přišla, tak v březnu i odejde. Jsou však prostředky, jak se splínu bránit, zejména luminoterapie.

Možná také pijete příliš mnoho alkoholu. Jen výjimečně odmítnete sklenku po práci nebo mezi přáteli. Místo mojita si však raději dejte sklenku ovocné šťávy. „Kvalita spánku se přirozeně zhoršuje s věkem, a čím jsme starší, tím jsme citlivější na alkohol. Ten sice pomáhá usnout, ale pak je spánek lehčí a přetrhaný,“ upozorňuje Adrienová.