Lékař: Třetina cestovatelů se neočkuje řádně, nejméně pracovníci

Češi mířící do zahraničí podceňují před cestou doporučená očkování. Málo na vakcíny i ochranu před malárií dbají hlavně pracovníci, které vysílají firmy zejména do subsaharské Afriky. Novinářům to řekl Milan Trojánek z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. Podle něj lidé také často ve snaze ušetřit na pojištění neřeší výjimky, které se týkají jejich chronických nemocí.

Lékaři z Bulovky se deset let dotazovali pacientů, kteří byli v nemocnici po příjezdu ze zahraničí, nejčastěji Afriky či Asie, zda nepodcenili přípravu před cestou. „Z celkového počtu bezmála tisíce pacientů-cestovatelů, kteří byli ošetřeni s obtížemi po návratu z rizikových oblastí pouze 44,4 procenta absolvovalo před odjezdem do zahraničí konzultaci u lékaře. Očkováno podle mezinárodně platných a racionálních doporučení bylo pouze 33,4 procenta,“ uvedl Trojánek.

Podle lékaře postihne nějaký zdravotní problém 70 procent všech cestovatelů, lékaře musí navštívit tři až pět procent z nich. Mezi nejčastější problémy patří průjmová onemocnění, horečky, kožní léze nebo respirační infekce.

Právě ty, například chřipku, spolu s dlouhodobými chronickými nemocemi jako cukrovka nebo nemoci srdce a plic, mají cestovatelé podle Trojánka tendenci podceňovat. Například i při sjednávání pojištění. Mezi výjimkami z hrazení péče totiž, zvlášť u levných pojistek, může být právě chronická nemoc uvedena. Nějakou chronickou nemocí podle výzkumu lékařů z Bulovky trpěla třetina dotazovaných hospitalizovaných cestovatelů. Potíže se srdcem a cévami jsou podle něj nejčastější příčinou úmrtí lidí na cestách, u mladších ještě úrazy nebo dopravní nehody.

Kvůli nějaké z tropických infekcí podle Trojánka vyhledala nemocnici pětina z nich, necelých sedm procent prodělalo malárii nebo nemoc, proti které existuje očkování, jako jsou horečky dengue, chikungunya nebo zika. Nejčastěji se lidé nechávají očkovat proti žloutence nebo břišnímu tyfu. Rizikem je ale i vzteklina, na kterou s očkováním myslí před cestou jen málokdo.

Ochranu před malárií ale podle něj lidé stále podceňují. „Lidé se bojí víc antimalarik než malárie. Dnes používané léky jsou ale bezpečné,“ dodal Trojánek. Dvanáct procent z dotazovaných nemocných byli lidé, kteří vyjeli do zahraničí na pracovní pobyt. „Řada z nich o sebe nedbá, turisté jsou zodpovědnější,“ dodal. Firmy by se podle něj měly o prevenci zaměstnanců před výjezdem za prací postarat, problém je ale u živnostníků. „Riziko podceňují, myslí si, že nepřijdou s nemocí do styku, když bydlí odděleně,“ vysvětlil. Navíc podle něj podcení příznaky po návratu a lékaře vyhledají pozdě.

Loni malárii podlehlo podle Světové zdravotnické organizace (WHO) 400.000 lidí, neléčená je smrtelná. Chrání proti ní moskytiéry, které zabrání pokousání komárem, ale také právě léky, které lze podávat preventivně – antimalarika.

Cestujícím, kteří cestují do Asie a mají přestup v Číně, lékaři radí, aby preventivně při pobytu na letišti používali roušku. Nákaza koronavirem podle nich není pravděpodobná, když se k nakaženému nepřiblíží na méně než metr. Ochrání se tak i před jinými respiračními nemocemi, třeba chřipkou.