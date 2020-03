Lékaři by podle komory měli nyní ošetřovat pouze akutní pacienty

Lékařská komora doporučila lékařům, aby kvůli situaci kolem koronaviru kontaktovali objednané pacienty a odložili plánované kontroly. Lékaři by podle ní ale neměli ordinace zavírat. Měli by zůstat k dispozici akutním pacientům. Sdělil to mluvčí komory Michal Sojka. Komora podle něj nemá v současnosti ochranné pomůcky proti nákaze koronavirem, kterým by mohla pomoct lékařům s nedostatkem roušek či respirátorů.

„Neuzavírejte své ordinace, nemůžeme ponechat své pacienty bez pomoci. Zároveň je však důležité chránit si své zdraví i zdraví svých zaměstnanců. Nemocný lékař, sestra či laborant nikomu nepomohou. Proto vám doporučuji, abyste telefonicky či e-mailem kontaktovali své objednané pacienty a odložili jejich plánované kontroly a neakutní vyšetření do doby, kdy se situace stabilizuje a kdy budete ochrannými pomůckami vybaveni,“ stojí ve výzvě České lékařské komory. Lékaři by podle ní měli nyní ošetřovat pouze akutní pacienty.

Ochrannými pomůckami, kterých je v ČR nedostatek, jsou prioritně zásobovány nemocnice a záchranná služba. Lékařská komora je k dispozici nemá, o jejich distribuci rozhoduje ministerstvo zdravotnictví. Podle komory ji budou zajišťovat kraje a každý z nich patrně trochu jiným způsobem.

Podle komory je třeba, aby lékaři minimalizovali riziko styku s nakaženým člověkem. „Nejenom nemocnice, ale i polikliniky se musí snažit zabránit vstupu pacientů s horečkou a akutními respiračními příznaky – bezkontaktní měření teploty u vchodu… Pokud je mají, pak distribuovat roušky, a zajistit dezinfekci,“ radí komora. Zdravotnická zařízení by podle ní měla posílit hygienu a úklid. Lékaři by také měli být nápomocni ředitelům zařízení, kteří jsou často medicínští laici.

Na nedostatek respirátorů a roušek upozornili praktičtí lékaři nebo pracovníci v sociálních službách. Chybí ale i lékárníkům. Zástupci státu uvádějí, že dělají co mohou a ochranných prostředků bude brzy víc.

Česká lékařská komora se podle svého předsedy Milana Kubka snaží o koordinovaný postup s ministerstvem zdravotnictví i zástupci krajů. Situace je podle Kubka ale značně nepřehledná. Doufá, že situace s ochrannými pomůckami se stabilizuje v nadcházejícím týdnu.