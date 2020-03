Lékaři chtějí potvrzení, že mohou vystavovat neschopenky na dálku

Lékaři v současné době kvůli nákaze novým koronavirem vydávají neschopenky lidem, které osobně neprohlédli. Sdružení praktických lékařů se proto obrátilo na ministerstvo zdravotnictví, aby vyjednalo oficiální schválení tohoto postupu ze strany ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Řekl předseda sdružení Petr Šonka. Zdravotníci i hygienici radí lidem, kteří se vracejí z rizikových oblastí, aby je kontaktovali telefonicky. Rozhodně nedoporučují osobní návštěvu v ordinaci.

Ministerstvo zdravotnictví na svém webu doporučuje lidem, kteří se vrací z rizikových oblastí, aby po návratu domů telefonicky kontaktovali lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji. Mají sledovat svůj zdravotní stav a zaměřit se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění. „Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky a byl jste v zasažené oblasti), prosíme, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte!,“ uvádí ministerstvo.

Pro lékaře to podle Šonky znamená, že musí vystavovat neschopenky lidem, které neviděli. „V tento moment je to naprosto logické,“ prohlásil. Sdružení by však chtělo mít tento postup oficiálně schválen. Ministerstvo zdravotnictví mu podle Šonky přislíbilo, že souhlas u MPSV vyjedná.

Lékaři podle Šonky plánují doporučit i dalším skupinám pacientů, aby do ordinací nyní nechodili. Jde například o chronické případy. Omezit také chtějí prohlídky zaměstnanců, kteří potřebují lékařské potvrzení pro zaměstnavatele. „To je v době nákazy úplná hloupost,“ řekl.

Česká republika ohlásila první tři potvrzené případy nákazy způsobené novým typem koronaviru. Výsledky ještě přezkoumá laboratoř v Berlíně.

Koronavirem, který se od prosince šíří z Číny, se ve světě dosud infikovalo přes 87.500 lidí a vyžádal si bezmála tři tisíce obětí. Drtivá většina případů se týká pevninské Číny, v Evropě je nejvíc zasažena Itálie. O nových případech informovaly i okolní země. V Německu se počet infikovaných oproti sobotě takřka zdvojnásobil na 117 případů. Rakousko ohlásilo čtyři nově nakažené a celkově 14 případů.