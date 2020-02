Lékaři: Plodnost mužů ovlivňují poruchy vývoje už v dětství

Plodnost muže v dospělosti ovlivňují poruchy vývoje už v dětském věku. Jedno až 4,6 procenta chlapců má nesestouplé varle, kolem 15 procent starších rozšířené žíly v šourku. Ne všichni potřebují operaci, u některých se poruchy srovnají samy, jiným plodnost neohrožují. Novinářům to řekli zástupci Urologické kliniky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Po narození lékaři někdy musí operačně řešit anatomické poruchy vývoje močové trubice, častěji se vyskytuje nesestouplé varle do šourku. Do šesti měsíců se porucha může vyřešit spontánně, zhruba procento chlapců potřebuje operaci.

„Operační stažení do šourku je třeba provést brzy, ideálně do 12 až 18 měsíců,“ uvedl vedoucí lékař dětského oddělení kliniky Radim Kočvara. Častěji se objevuje u předčasně narozených chlapců.

Pokud by se ponechalo v dutině břišní, kde je vyšší teplota než v šourku, je riziko neplodnosti asi 15 procent. U oboustranně nesestouplého může být až 60 procent. Asi dvacetkrát vyšší je i nebezpečí nádoru.

Objevit se může také takzvaná varikokéla, při které se vrací krev žilami zpět k varleti a rozšiřují se žíly šourku. „Postihuje až 15 procent chlapců, jen menší část bude potřebovat operační léčbu kvůli plodnosti,“ uvedl Kočvara. Podle urologa a androloga kliniky Libora Zámečníka varikokéla v dospělosti příčinou až 40 procent případů neplodnosti muže.

V dospělosti podle Zámečníka je asi 15 procent párů, které nejsou schopny otěhotnět. Zhruba 20 až 25 procent párů počne do měsíce, tři čtvrtiny do půl roku a 90 procent do roka.

Na příčinách neplodnosti páru se podílejí muži i ženy přibližně stejně často. Mužské plodnosti podle odborníků škodí například kouření nebo obezita, zhoršuje se s věkem. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) měli muži v roce 2010 o tři čtvrtiny méně spermií než v 50. letech minulého století.