Jak zvládnout karanténu? Se situací se snažte smířit a stanovte si řád

Panické nakupování zásob, bagatelizování situace, ale i úzkost z izolace a strach o život. Složité životní situace, jakou je momentálně i probíhající pandemie, představují pro lidskou psychiku obrovský nápor, s kterým se každý snaží vypořádat po svém. Obecné metody, jak zvládnout karanténu, neexistují, některé postupy však mohou negativní dopad na lidskou psychiku alespoň zčásti eliminovat.

Jak je dobře známo, každý člověk je naprostý unikát, je tedy logické, že i na stresující situace budou jednotliví lidé reagovat rozdílným způsobem. Co jednoho strachy paralyzuje, v druhém probudí solidaritu a touhu pomoci těm, kteří to potřebují. Takže ať už vás zpráva o šířícím se koronaviru a s ním spojeným onemocněním COVID-19 vehnala do obchodů pro železné zásoby, donutila vás nakoupit bavlnu a oprášit šicí stroj, anebo patříte k těm, kteří celou situaci bagatelizují, jedním si můžete být stoprocentně jistí: reagujete naprosto přirozeně a zcela lidsky.

Probíhající pandemie bezpochyby patří mezi náročné situace, které se dozajista podepíší na psychice mnoha lidí. Celé věci nepřispívá ani fakt, že se jedná o zcela unikátní stav, který většina z nás nemá s čím srovnat. Lidé proto pociťují strach z nejasné budoucnosti. Jejich duševnímu stavu navíc nepomáhá ani množství nových pravidel a zákazů, které jsou nově součástí vládních nařízení. Generace, která je zvyklá na plnou svobodu, se tak zničehonic ocitla izolovaná od okolního světa, ale i přátel a svých rodin. Což může mít pro mnohé z nich devastující účinek.

Obecný návod, jak zvládnout takto obtížné chvíle, neexistuje, určitými postupy lze ale dopad na lidskou psychiku, který během karantény bezpochyby hrozí, alespoň částečně eliminovat. Jak na to?

Celou situaci přijměte

SARS-CoV-2 a s ním spojené onemocnění COVID-19, které se momentálně šíří světem, již zasáhly i Českou republiku, která se s pandemií a jejími následky bude pravděpodobně potýkat ještě dlouhé měsíce. Vlády celého světa, včetně té naší, proto přistupují k omezením, která mají šíření koronaviru zabránit. Tato nařízení nemusí být vždy jednoduché přijmout, ale je nutné myslet na to, že svoboda pohybu, byznys i koníčky každého z nás nejsou důležité natolik jako zdraví všech lidí na celém světě.

Snažte se proto daným podmínkám přizpůsobit a současně co možná nejvíce zachovat svůj původní život. Pokud můžete, pracujte alespoň z domu, cvičte v obývacím pokoji, přečtěte si napínavou knihu, uvařte oblíbené jídlo anebo se běžte na chvíli protáhnout ven na procházku se psem. Zkrátka a dobře, zachovejte co možná nejvíce činností z vašeho původního života. Vždy ale jen do takové míry, abyste neohrožovali sebe anebo ostatní. Ostatně, čím dřív se tuto situaci podaří dostat pod kontrolu, tím dřív se budou moci všichni navrátit ke svým dosavadním životům.

Stanovte si řád a držte se ho

Podle psychologů v krizových chvílích, jako je tato, se lidé mnohem lépe pohybují v momentě, kdy mají stanovený nějaký řád. Člověk, který 14 dní nevytáhne paty z domu, neví, co bude celé dny dělat, a neustále sleduje zpravodajství z pohodlí gauče, logicky nakonec propadne zoufalství a strachu. Právě tyto emoce mohou mít na psychiku devastující účinky, přičemž nejvíce ohrožení jsou mladí aktivní lidé, kteří na pobyt doma nejsou zvyklí.

Pokud nemůžete do práce, ale máte možnost pracovat z domu, udělejte to. Aby se vám k práci snadněji usedalo, zachovejte rituály, které po ránu během pracovních dnů běžně děláte, to znamená:

Vykonejte ranní hygienu

V klidu se nasnídejte (rozhodně se vyhněte snídání u klávesnice)

Převlečte se z pyžama do čistého oblečení

Domluvte se s ostatními členy domácnosti, že během práce „nejste doma“

Udělejte si pauzu na oběd

Snažte se práci stihnout v termínu tak, jako byste byli přítomní v kanceláři, není dobré od ní neustále odcházet a zase k ní usedat a tímto způsobem trávit celý den

Jestli patříte k té části obyvatel, která vlivem pandemie přišla o práci, snažte se negativní myšlenky spojené se ztrátou zaměstnání eliminovat (ačkoli je to v této situaci opravdu těžké) a soustřeďte se na věci, které je třeba udělat. Už dlouho chcete přivrtat police, roztřídit si skříň nebo uklidit sklep? Teď máte ideální možnost. Nesnažte se ale všechno zvládnout hned. Naplánujte si jednotlivé činnosti nejlépe tak, abyste jimi pokryly co nejvíce dní.

Nezapomeňte zaúkolovat i své děti, které nemají možnost jít do školy. Kromě úkolů a domácích prací je ale dobré myslet i na zábavnější činnosti. Tipy, jak děti v karanténě zabavit najdete ZDE.

Udržujte se v kondici

A tím nemyslíme jen dobrou fyzičku, kterou můžete zlepšovat domácím cvičením, procházkou či občasným během v parku, ale i duševní kondici. Koneckonců, dobrý psychický stav má dobrý vliv nejen na vaši náladu, ale také na efektivitu práce. Pozitivně navíc působí i na vaši imunitu, která je v těchto dnech velice důležitá.

Lidé se potřebují cítit potřební, pokud tedy nemáte co dělat, zkuste se zaměřit na pomoc druhým. Šijte roušky, nakupte starším příbuzným, pokud nad vámi bydlí osamělá sousedka, zeptejte se jí, jestli nepotřebuje s něčím pomoc. Na internetu naleznete spoustu organizací, které přijímají dobrovolníky, jenž by pomáhali starším a nemohoucím, ať už jde o to dojít jim na nákup, nebo vyvenčit psa. Někteří z nich si navíc touží jen s někým promluvit.

Uvědomte si rovněž, že hlavním zdrojem úzkosti jsou vaše myšlenky. Pokud vás přepadnou, soustřeďte se na svých pět smyslů, pozorujte, co vidíte kolem sebe, co cítíte a jakou chuť vnímáte. Dostane vás do přítomnosti a dále od negativních myšlenek a pocitů. V neposlední řadě myslete na své děti, které jsou vůči vám velice vnímavé a vycítí, pokud jste ve stresu. Tyto negativní pocity pak mohou přenášet i na sebe.

Nezapomínejte na to, že nic netrvá věčně. Koronavirová pandemie není mor a rozhodně nezabije vše živé na Zemi. Pro většinu populace dokonce neznamená ani přímé ohrožení života. Na druhou stranu tuto situaci nelze zlehčovat, protože pro staré lidi a pacienty s oslabenou imunitou představuje značné riziko.

Obnovte kontakt se svými blízkými

To, že jste neustále zavření doma, vám už leze na mozek? Kontaktujte své nejbližší a obnovte dávné kontakty. Žijeme v době moderních technologií, kdy spolu mohou tváří v tvář mluvit i lidé, kteří se nacházejí na opačných pólech Země. Využijte toho. Stáhněte si Skype, Messenger anebo si jednoduše přiložte mobil k uchu a socializujte se. Máte ve zvyku každý pátek posedět s kamarádkami nad sklenkou dobrého vínka? Udělejte to. Nalejte si ho doma a pusťte videochat. Na druhou stranu to s alkoholem nepřehánějte. Od úzkosti nepomůže a na lidskou psychiku má ve větším množství negativní vliv.

Nezapomínejte na svou rodinu. Poptejte se příbuzných, jak se jim daří a jestli nepotřebují pomoc. Rozhodně ale nevytahujte staré a nevyřešené spory. Ty v této situaci nikomu nepomohou. Naopak se snažte budovat pozitivní vztahy a dávat ostatním najevo, že vám na nich záleží.

Nepřehlcujte se informacemi

Udržovat si všeobecný přehled a mít povědomí o tom, co se v současné době děje, je bezesporu velmi důležité. I zde ale platí pravidlo, že všeho moc škodí. Ačkoli je nutné vědět, jak se během pandemie chovat, abych neohrožoval sebe ani ostatní, rozhodně se nedoporučuje mít celý den zapnuté zprávy a nechat na sebe médii valit haldu informací. Přečtěte si své oblíbené noviny či weby, pusťte zpravodajství v televizi, ale netravte touto činností celý den.

Mnohem lépe uděláte, když se půjdete projít do přírody anebo si sednete na zahradu, kde přijdete na jiné myšlenky. To je ostatně důvod, proč vláda občasné procházky do přírody nezakázala. Posilují totiž imunitu a přispívají k mentálnímu zdraví, a o to je v této době zvláště potřeba pečovat. Opět byste ale neměli zapomenout na ochranu nosu a úst, která je momentálně ze zákona povinná.

Využijte toho, že máte čas na sebe

Ještě nedávno jste nadávali, že nemáte čas na sebe a své koníčky? Využijte karantény ve svůj prospěch. Kdy jindy si můžete v klidu vypít kávu, přečíst si oblíbenou knihu anebo si zacvičit oblíbenou jógu? Teď k tomu máte ideální možnost. Kromě svých stávajících koníčků můžete navíc zkoušet i zcela nové věci. Zkusili jste někdy namalovat obraz, ušít si triko anebo napsat povídku? Nebojte se ani meditace. Na internetu najdete spoustu návodů, jak na to. Do kreativních činností navíc můžete zapojit i celou rodinu, převážně pak děti.

Buďte ohleduplní k ostatním

Ať už patříte k těm, kteří v současné situaci panikaří či naopak mají tendenci vše zlehčovat, anebo jste někde mezi oběma skupinami, snažte se být empatičtí a tyto reakce pochopit. Uvědomte si například, že někteří staří lidé zažili válku, během které bylo zcela přirozené se zásobit. Toto povědomí ve společnosti tudíž stále přetrvává.

Buďte proto shovívaví a neodsuzujte ostatní za to, že vykupují konzervy, protože se strachují o to, že jejich rodina nebude mít v případě nouze co jíst. Stejně tak se nezlobte na lidi, kteří všechny zákazy, které vláda vydala, zesměšňují a situaci kolem koronaviru bagatelizují. Podle psychologů se totiž v obou případech jedná o zcela přirozené obranné strategie, jak neznámému stavu čelit.

Důležitá čísla

Vzhledem k tomu, že někteří lidé mohou na současnou situaci reagovat velmi citlivě, byly nejen kvůli šířícímu se koronaviru a karanténním opatřením zřízeny speciální telefonní linky, které mají lidem zajistit psychologickou podporu. Pokud pociťujete silné obavy, úzkost anebo si v této složité době vůbec nevíte rady, využijte některé z těchto nových i stávajících čísel:

Psychologická podpora po telefonu pro seniory:

ELPIDA – linka seniorů: 800 200 007 (denně od 8 do 20 hod.) – ZDARMA

Linka na pomoc seniorům: 840 111 122

Senior telefon Života 90: 800 157 157 (nonstop) ZDARMA

Linka pro seniory (NNO Seniorem s radostí): 792 308 798

Linky psychologické pomoci a podpory pro děti

Linka bezpečí pro děti: 116 111 – ZDARMA

Linky psychologické pomoci a podpory pro dospělé

Linka důvěry CKI PL Bohnice: 284 016 666 (nonstop)

Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop) – ZDARMA

Linka psychopomoci: 224 214 214 (Po-Pá, od 9 do 17 hod.)

Linka pro rodinu a školu: 116 000 (nonstop) ZDARMA

Pražská linka důvěry: 222 580 697 (nonstop)

Rodičovská linka Linky bezpečí: 606 021 021 (v Po-Čt od 13 do 21 hod., v Pá od do 17 hod.)

Telefonní psychologické služby nabízí i spousta psychologů, psychoterapeutů a kněží. Kontaktovat můžete i dobrovolnické organizace, například pomocsousedum.cz nebo seniore.org. V případě, že máte další otázky ke koronaviru, můžete využít nonstop linky Státního zdravotního ústavu – 725 191 370, 724 810 106 nebo 725 191 367. Aktuální informace si můžete najít i na stránkách Státního zdravotnického ústavu nebo ministerstva zdravotnictví. Pokud máte důvodné podezření, že jste se koronavirem nakazili, volejte příslušné krajské hygienické stanice.

