Podezření na nákazu, karanténa nebo návrat z ciziny. Jak se v jednotlivých situacích chovat?

Jaké jsou příznaky nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru SARS-CoV-2, už pravděpodobně každý dobře ví. To, jak se zachovat v momentě, kdy se u vás některý z nich projeví, anebo se dostanete do kontaktu s osobou, která tyto symptomy má, už tak jednoznačné není. Pojďme si společně ukázat, jak se v jednotlivých scénářích správně zachovat.

Co dělat, když máte příznaky onemocnění COVID-19?

Jak už bylo několikrát řečeno, to, že kašlete a máte horečku, nemusí nutně znamenat, že jste se nakazili novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Dost možná se o vás totiž pokouší klasická chřipka anebo nachlazení, které je v této části roku naprosto běžnou záležitostí. Musíte ale pracovat s tím, že určité riziko nákazy existuje, proto je z preventivního hlediska nutné, abyste se chovali tak, jako by u vás nákaza již byla potvrzena. Jedině tak zabráníte potenciálnímu šíření nemoci.

To jednoduše znamená, že byste se v první řadě měli vyhnout kontaktu s ostatními lidmi, ideálně i se členy domácnosti. Pokud to není možné, noste v jejich přítomnosti alespoň ochranu úst a nosu a za žádných okolností neopouštějte domov. Místo osobní návštěvy ordinace, svému praktickému lékaři zavolejte, celou situaci zhodnotí a navrhne, zda je podle něj třeba vás nechat testovat.

K tomu, aby vám byl proveden test totiž momentálně nestačí jen přítomnost jednotlivých příznaků. Pravděpodobnost, že jste se nakazili je mnohonásobně vyšší za předpokladu, že jste se:

Vrátili z rizikových zemí

Byli jste v kontaktu s někým, kdo se z těchto zemí vrátil

Byli jste v kontaktu s někým, u koho se nákaza koronavirem potvrdila

V případě, že máte důvodné podezření, jste mohli být nakažení, tedy splňujete některou z výše uvedených podmínek, kontaktujte neprodleně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Pokud se vás nic z toho netýká a lékař uznal, že k vašemu testování není důvod, stejně omezte styk s ostatními lidmi a snažte se být výhradně doma. Pokud už ven musíte, vezměte si roušku, popřípadě rukavice a snažte se pobyt mimo domov zkrátit na co možná nejkratší dobu. Doma si pravidelně a pečlivě umývejte ruce.

Co dělat, když jste byli v kontaktu s nakaženým?

Byli jste v přímém kontaktu s někým, u koho se potvrdila nákaza? Nepanikařte. Ani to nemusí nutně znamenat, že vás dotyčný infikovat. Záleží totiž na několika dalších faktorech, například na tom, jak dlouho jste se nacházeli v přítomnosti nemocného a jak intenzivní tento kontakt byl. Je totiž obrovský rozdíl, jestli jste kolem dotyčného pouze prošli v supermarketu anebo s ním dlouhé hodiny vysedávali v jedné uzavřené místnosti.

Každopádně, opět platí víceméně to samé, co v prvním případě, tedy:

Neopouštějte domov

Omezte styk s ostatními členy domácnosti na minimum

Často a pečlivě si myjte ruce

Kontaktujte svého praktického lékaře, případně rovnou krajskou hygienickou stanici

Pozorujte, jestli se u vás neobjeví příznaky nemoci, tedy horečka, kašel, dušnost, bolest v krku…

Rozhodně se snažte vyvarovat stresu, podpoře svůj imunitní systém tím, že budete dbát na dostatečný příjem vitaminů a tekutin. Omezte náročné činnosti a častěji odpočívejte.

Hygienická stanice se snaží vysledovat nejen všechny osoby, u kterých se nákaza potvrdila, ale rovněž ty, které s nakaženými přišly do kontaktu. Těmto lidem je pak nařízena 14denní karanténa, aby se v případě, že došlo k nákaze, zamezilo dalšímu šíření viru.

Co dělat, když jste se vrátili ze zahraničí?

Zatímco donedávna platilo, že do 14denní karantény musí každý Čech, který se vrátil z některé z rizikových oblastí, po oboustranném uzavření tuzemských hranic, o kterém vláda rozhodla 15. března, tak preventivně musí učinit úplně každý člověk vracející se ze zahraničí. Do karantény po návratu do České republiky nově musejí i pendleři, tedy lidé, kteří dojíždějí za prací za hranice, typicky třeba do Německa. Výjimku mají pouze řidiči kamionové dopravy.

Během nařízené karantény na sobě pozorujte příznaky, tedy hlavně:

Horečku

Kašel

Dušnost

Bolest v krku

Únavu

Pokud se u vás některý z příznaků objeví, neprodleně kontaktujte telefonicky svého lékaře. V případě, že byste symptomy pociťovali už během cesty nebo letu do České republiky, upozorněte na tuto skutečnost personál, který v případě nutnosti zavolá na číslo 112.

Co dělat, když vám byla nařízena domácí karanténa?

Pokud vám byla nařízena domácí karanténa, je to z toho důvodu, že existuje určité riziko, že byste mohli být nakaženi novým typem koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. A jelikož jeho rychlému šíření výrazně přispívá fakt, že během inkubační doby pacienti nepociťují žádné příznaky, ale zároveň jsou v tomto období nejvíce infekční, je nutné potenciální přenašeče od zdravé populace izolovat.

Karanténu obvykle stanovuje lékař či epidemiolog. Zpravidla probíhá doma a je jí samozřejmě nutné dodržet po celé stanovené období. To je v případě koronaviru dlouhé 14 dní, trvá tedy po celou inkubační dobu nemoci. A vzhledem k tomu, že ta probíhá asymptomaticky, jsou do domácí karantény umisťováni i zdánlivě zdraví jedinci.

A jaké jsou zásady domácí karantény?

Zůstaňte doma. Uvolněte se z práce, pokud máte možnost využít home office, udělejte tak

Vyhněte se veřejným místům i hromadné dopravě

Přerušte osobní kontakt s dalšími lidmi . Komunikujte s nimi pouze telefonicky, elektronicky či písemně

. Komunikujte s nimi pouze telefonicky, elektronicky či písemně Nezvěte k sobě domů rodinu ani přátele

Nechoďte do obchodu. Zboží si objednávejte online anebo poproste o nákup někoho ze svých blízkých s tím, že vám nakoupené věci ponechá za dveřmi

Trochu jiná pravidla platí v případě, kdy se v karanténě ocitne někdo, jehož domácnost má více členů. V takovém případě je nutné mezi jednotlivci co nejvíce omezit styk, a to například tak, že:

Zůstanete v jedné samostatné místnosti, kterou je možné větrat

Při pohybu po bytě budete mít nasazenou roušku

Než vstoupíte do společných prostor (například do obývacího pokoje), ujistíte se, že tam nikdo není

Před a po kontaktu s domácími mazlíčky si pečlivě umyjete ruce

Pokud máte možnost, použijete jinou koupelnu než ostatní, pokud ne, použijete ji vždy jako poslední a důkladně ji po sobě umyjete

Budete používat vlastní ručník, utěrku a nádobí

Veškeré společné předměty, které jste použil vydezinfikujete

Odpad v podobě kapesníků, roušek a rukavic budete ukládat do plastového pytle na odpadky a důkladně zavážete

Veškeré oblečení, ručníky a ložní prádlo budete prát minimálně na 60 stupňů Celsia

Během karantény na sobě pozorujte příznaky, v případě jejich výskytu kontaktujte svého praktického lékaře. V případě vážného zdravotního stavu, například při problémech s dýcháním, volejte záchranou službu (150), nezapomeňte ale operátorovi předem oznámit, že jste v domácí karanténě.

Důležité kontakty

Pokud máte otázky týkající se koronavirové nákazy, můžete kromě praktického lékaře kontaktovat také speciální linku 1212. K dispozici jsou rovněž nonstop linky Státního zdravotního ústavu – 725 191 370, 724 810 106 nebo 725 191 367. Aktuální informace si můžete najít i na stránkách Státního zdravotnického ústavu nebo ministerstva zdravotnictví.

Zdroje: szu.cz, mzcr.cz, okoronaviru.cz