Nákaza koronavirem zvířatům hrozí jen výjimečně. Náchylnější jsou údajně kočky

Vládní omezení a strach z nákazy novým typem koronaviru dopadá i na majitele domácích mazlíčků, kteří mnohdy netuší, jak se o zvířata v těchto dnech správně starat. Uklidňující zprávou by pro ně mohlo být, že ačkoli na světě existuje několik případů šíření viru mezi majitelem a mazlíčkem, jedná se o naprosto zanedbatelné množství a pouze jednostranný proces. Přenos z pozitivních zvířat na ostatní totiž zatím prokázán nebyl.

Přestože nový typ koronaviru, který způsobuje onemocnění známé jako COVID-19, pochází původně od zvířat, pravděpodobnost přenosu infekce z člověka na domácí zvíře je stále naprosto mizivá. Dosud bylo nakaženo pouze několik psů a koček, které žily v domácnosti s infikovanými lidmi. A zatím se vždy jednalo pouze o jednostranný proces.

Jak se totiž ukazuje, infikovaní mazlíčci nákazu dále nešíří ani mezi lidi ani mezi další zvířata. To jednoduše řečeno znamená, že se není nutné bát toho, že byste se od svého psa či kočky mohli nakazit. Obavy z koronaviru tedy rozhodně nejsou důvodem k tomu, abyste se svých mazlíčků zbavovali. Přesto je nutné dodržovat několik bezpečnostních pravidel.

Základem je časté mytí rukou

Používání mýdla a dezinfekcí na bázi alkoholu se stalo dennodenní rutinou každého z nás, a to hlavně v momentě, kdy opouštíme své domovy anebo se do nich vracíme, například z práce či supermarketu. Majitelé domácích mazlíčků by po mýdle měli sahat ještě častěji, ideálně pak po každém kontaktu se zvířetem. Virus by na jejich srsti totiž mohl ulpět podobně jako na površích různých předmětů a teoreticky se rozšířit na další zvířata či lidi. Opět je ale nutné zdůraznit, že žádný takový případ zatím není znám.

Kromě časté hygieny rukou se rovněž doporučuje omezit mazlení se zvířaty na minimum. Nedoporučuje se například nechat si olizovat tvář, anebo se zvířete dotýkat obličejem. Stejně tak byste se obličeje neměli dotýkat poté, co jste mazlíčka pohladili.

Karanténu dodržujte společně

Pokud vám byla nařízena karanténa anebo jste se rozhodli izolovat od ostatních, protože se necítíte dobře, měli byste v tomto případě myslet i na vaše domácí zvíře. Jestli nemáte nikoho, kdo by se o vašeho psa či kočku postaral, zůstaňte v karanténě spolu. Do izolace by koneckonců mělo jít jakékoli zvíře, které se dostalo do kontaktu s osobou, u které je důvodné podezření, že se koronavirem nakazila.

Přesto, že by bylo mnohem bezpečnější, kdybyste v době karantény vůbec neopouštěli domácnost, zvíře je třeba venčit. Pokud nevlastníte kočku či jiného mazlíčka, který může chodit doma na podestýlku, a nemáte možnost venčení na soukromé zahradě, snažte se nejprve využít služby dobrovolníků, kteří tuto formu pomoci nabízejí. Jestli z nějakého důvodu budete muset místo bydliště přeci jen opustit, zkraťte dobu strávenou venku na minimum a snažte se vyhnout jiným lidem i zvířatům.

Omezit kontakt s ostatními lidmi a jejich zvířaty (typicky pejskaři) byste v ideálním případě měli i tehdy, pokud se cítíte naprosto zdraví a není u vás ani vašeho mazlíčka důvodné podezření, že jste se novým typem koronaviru nakazili. Kromě toho, že můžete být asymptomatickým přenašečem viru, se jím od ostatních stejným způsobem můžete infikovat.

V případě obtíží volejte veterináře

Pokud se u vašeho zvířete objeví některý z příznaků nemoci, tedy typicky dušnost, horečka či vyčerpanost, obraťte se na veterinární kliniku, kde vám poradí s dalším postupem. Pokud se nacházíte v karanténě anebo máte příznaky nemoci, nezapomeňte tuto skutečnost zdravotníkům rovněž sdělit.

O tom, zda je zvíře nutné vyšetřit, pak rozhodne Krajská veterinární správa ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí a vaším veterinárním lékařem. V žádném případě nevozte nemocné zvíře na veterinární kliniku bez předchozí telefonní konzultace. V případě, že by se u něj později potvrdila pozitivita na koronavirus, mohli byste ohrozit další lidi a zvířata.

Myslete ale na to, že spíše než COVID-19 vaše zvíře trápí klasické nachlazení, žádný z hongkongských psů, u nichž se přítomnost koronaviru potvrdila, totiž nevykazoval žádné příznaky.

Testů na koronavirus se možná dočkají i zvířata

Přesto, že dostupné zdroje informují o tom, že k přenosu mezi člověkem a mazlíčky, může dojít jen ve velmi vzácných případech, začal německý institut s testováním zvířat, která žijí v jedné domácnosti s lidmi. Jedná se o Svobodnou univerzitu v Berlíně, která se tak rozhodla na základě nedávných případů, které potvrdily koronavirus u psů, koček a dokonce i tygra v newyorské zoo.

Odborníci přišli také s informací, že nákaze jsou o něco náchylnější kočky. Není se však čemu divit, jiné koronaviry, jako je například FCov (Feline coronavirus) u koček nejsou zas takovou výjimkou. Koronavirem je koneckonců způsobeno i kočičí onemocnění infekční peritonitida koček.

Důležitá čísla

V případě, že máte další otázky ke koronaviru, můžete využít nonstop linky Státního zdravotního ústavu – 725 191 370, 724 810 106 nebo 725 191 367. Aktuální informace si můžete najít i na stránkách Státního zdravotnického ústavu nebo ministerstva zdravotnictví. Pokud máte důvodné podezření, že jste se koronavirem nakazili, volejte příslušné krajské hygienické stanice.

