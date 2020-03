Důležité kontakty: kam se obrátit v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19?

Jak snížit riziko nákazy novým typem koronaviru a jak poznat jednotlivé příznaky onemocnění COVID-19 už všichni dobře vědí. Tušíte ale, na koho se obrátit, když jste senior, který potřebuje pomoci s nákupem, anebo naopak člověk, který by těmto lidem složitou situaci rád ulehčil? Připravili jsme pro vás seznam důležitých čísel, která by se vám v době pandemie mohla hodit.

Kam se obrátit, když mám příznaky nemoci COVID-19?

Bolí vás v krku, kašlete a k tomu všemu se přidala ještě únava a bolest hlavy? V první řadě byste rozhodně neměli panikařit. To, že se u vás některý z těchto příznaků vyskytuje, automaticky neznamená, že jste se nakazili novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Myslete ale na to, že určité riziko tu je, a tak zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními lidmi a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který vám s dalšími kroky poradí. Určitě se ale vyhněte osobní návštěvě ordinace. Kromě toho, že byste eventuelně mohli infikovat další pacienty, mohli by i oni představovat potenciální nebezpečí pro vás.

Pokud máte dotazy ohledně koronaviru, můžete rovněž využít informační linku s číslem 1212.

Pokud máte důvodné podezření, že jste se nakazili novým typem koronaviru, obraťte se na příslušnou krajskou hygienickou stanici. Tu je třeba volat hlavně v případě, že:

Jste se vrátili ze zahraničí

Byli jste v kontaktu s někým, kdo se ze zahraničí vrátil a zároveň pociťujete příznaky nemoci

Byli jste v kontaktu s někým, u koho se nákaza koronavirem potvrdila

V případě, že pociťujete jednotlivé příznaky, ale zároveň se vás žádný z výše uvedených bodů netýká a praktický lékař došel k závěru, že k vašemu testování není důvod, měli byste přesto preventivně omezit styk s ostatními lidmi a zdržovat se výhradně doma. Pokud už ven musíte, striktně dodržujte hygienická opatření, jako je nošení roušky (popřípadě rukavic a brýlí) a pravidelné mytí rukou. Důležitý je i dostatečný odstup od ostatních lidí, ten by měl být dlouhý alespoň 2 metry. Pobyt venku navíc omezte na minimum.

Kam se obrátit v případě psychických obtíží?

Každý člověk současnou situaci vnímá trochu jinak. Co jednoho nechává klidným, může u druhého způsobit vážné psychické potíže. Lidé, kteří mají pocit, že na ně vlivem pandemie a všech omezení dopadá úzkost, mají strach anebo si zkrátka nevědí rady, mohou využít některé z nových i stávajících čísel:

Psychologická podpora po telefonu pro seniory:

ELPIDA – linka seniorů: 800 200 007 (denně od 8 do 20 hod.) – ZDARMA

Linka na pomoc seniorům: 840 111 122

Senior telefon Života 90: 800 157 157 (nonstop) ZDARMA

Linka pro seniory (NNO Seniorem s radostí): 792 308 798

Linky psychologické pomoci a podpory pro děti

Linka bezpečí pro děti: 116 111 – ZDARMA

Linky psychologické pomoci a podpory pro dospělé

Linka důvěry CKI PL Bohnice: 284 016 666 (nonstop)

Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop) – ZDARMA

Linka psychopomoci: 224 214 214 (Po-Pá, od 9 do 17 hod.)

Linka pro rodinu a školu: 116 000 (nonstop) ZDARMA

Pražská linka důvěry: 222 580 697 (nonstop)

Rodičovská linka Linky bezpečí: 606 021 021 (v Po-Čt od 13 do 21 hod., v Pá od do 17 hod.)

Psychickou podporu veřejnosti po telefonu nabízí i spousta psychologů, psychoterapeutů a kněží.

Kam se obrátit, pokud jsem senior a potřebuji pomoci s běžnými úkony?

Patříte mezi seniory a rádi byste využili pomoci, kterou nejen v souvislosti s pandemií nabízí celá řada dobrovolníků? Kromě linky určené pomoci seniorům (800 200 007), se můžete obrátit i přímo na konkrétní centra. Jedním z takových, kdo nabízí pomoc s:

donáškou nákupu,

vyzvednutím léků,

či s poskytnutím roušek

je mezinárodní humanitární organizace ADRA. Na tu se kromě seniorů mohou obracet také lidé, kteří se ocitli v povinné karanténě a nemají nikoho, kdo by jim pomohl a zároveň si nemohou objednat nákup online. Službu poskytuje organizace pomocí speciálně proškolených pracovníků, kteří vědí, jak se chovat, aby zamezili přenosu infekce. Veškerá pomoc je navíc zcela zdarma. Pro její využití stačí kontaktovat koordinátora, a to vždy v závislost na městě, ve kterém se nacházíte. Přehled kontaktů naleznete ZDE.

Speciálně pro Prahu je pak určena telefonní linka 800 160 166, která funguje nonstop a zcela zdarma. Telefonní číslo je určené primárně pro seniory starší 65 let, kteří žijí v hlavním městě. Na této lince mohou získat informace týkající se koronaviru anebo si díky spolupráci se soukromými obchodníky objednat balíčky potravin a hygienických potřeb. Kontaktovat můžete i dobrovolnické organizace, například pomocsousedum.cz nebo seniore.org.

Linky určené seniorům a lidem v karanténě podle krajů:

STŘEDOČESKÝ KRAJ Informační linka 800 710 710 (Po-Pá 8.00-16.00)

JIHOČESKÝ KRAJ – ČESKÉ BUDĚJOVICE Linka obecných informací pro občany Českých Budějovic 727 953 227 (Po-Ne 8.00-18.00) Linka sociální pomoci pro seniory 702 168 593 (Po-Ne 8.00-18.00) Linka materiální pomoci pro seniory 722 233 500, 721 015 340 (Po-Ne 8.00-15.00) Linka psychosociální pomoci 702 011 237 (Po-Pá 9.00-12.00)

JIHOMORAVSKÝ KRAJ – BRNO Linka pomoci seniorům 800 140 800 (Po-Pá 7.30-15.00)

PLZEŇSKÝ KRAJ – PLZEŇ Kontaktní centrum pro osoby v nouzi 378 032 222 (Po-Pá 8.00-18.00)

ÚSTECKÝ KRAJ – ÚSTÍ NAD LABEM Informační krizová linka 475 271 100 (Po-Pá 8.00-17.00, So-Ne 8.00-12.00)

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ – HRADEC KRÁLOVÉ Linky pomoci 607 042 086, 607 041 577, 607 042 219 (Po-Pá 8.00-16.00)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – OSTRAVA Zelená linka 800 199 922 (nonstop) ve spolupráci s ADROU, pomáhá osamělým seniorům a lidem v karanténě

KRAJ VYSOČINA – JIHLAVA Informační COVID LINKA 564 602 602 (Po-Ne 8.00-22.00) Linka pomoci pro seniory 565 591 830

KARLOVARSKÝ KRAJ – KARLOVY VAR Y Informační linky 950 380 180, 950 370 180 (nonstop) Nákupy pro seniory 702 265 117 (Po-Pá 9.00-15.00) Venčení psů seniorům 775 566 136 (Po-Pá 9.00-15.00) Pomoc lidem v karanténě 607 038 759 (Po-Pá 9.00-15.00)

Y LIBERECKÝ KRAJ – LIBEREC Linka Krizového štábu Libereckého kraje 485 226 999 (Po-Ne 8.00-20.00) Pomoc pro seniory, Liberec 770 14 14 44 (Po-Pá 8.00-16.00) Pomoc pro seniory, obce Liberecka 608 303 666 (Po-Pá 8.00-16.00)

OLOMOUCKÝ KRAJ – OLOMOUC Informační linky 585 513 385, 585 513 392, 605 832 263, 605 884 064 (Po-Ne 8.00-18.00) Nákupy pro seniory 604 293 003, 604 226 834

PARDUBICKÝ KRAJ – PARDUBICE Krizová linka pro seniory a tělesně postižené 466 859 859 (Po-Pá 7.00-16.00) Venčení psů seniorům 775 566 135

ZLÍNSKÝ KRAJ – ZLÍN Pomoc pro seniory 778 400 186, 778 400 187 (Po-Pá 8.00-16.00)



Kam se obrátit, když se chci stát dobrovolníkem?

V případě, že nepatříte mezi ohroženou skupinu obyvatel, jste starší 18 let, a hlavně máte chuť pomoci ostatním, můžete se registrovat u některé z organizací pomáhajícím seniorům, nevidomým a lidem v karanténě jako dobrovolník. Pokud se pohybujete hlavně v Praze, můžete tak učinit na stránkách pomocsousedum.cz, které jsou určené převážně seniorům žijícím v hlavním městě. Po celé republice pak funguje třeba komunita dobrovolníku Seniore. K té se můžete přihlásit na stránkách seniore.org. Zaregistrovat se tam mohou i senioři a lidé v karanténě, kteří potřebují pomoc ostatních.

Kam se obrátit, pokud mám další dotazy ke koronaviru?

V případě, že máte další dotazy týkající se koronaviru a nemoci COVID-19, můžete se obrátit například nonstop linky Státního zdravotního ústavu 725 191 370, 724 810 106 nebo 725 191 367. Aktuální informace najdete také na stránkách Státního zdravotnického ústavu nebo ministerstva zdravotnictví.

Zdroj: szu.cz, mzcr.cz, adra.cz, seniore.org, pomocsousedum.cz, zachranny-kruh.cz, tn.cz