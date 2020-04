Kvíz: Znáte příčiny jednotlivých nemocí?

Méně i více vážných nemocí, které nás ohrožují, existuje ohromné množství. A když už nás některá z nich skolí, zpravidla se zaměřujeme na její léčbu. Zamysleli jste se ale někdy pořádně nad tím, co těmto problémům předchází? Že ano? Pak si své znalosti můžete otestovat v našem kvízu!