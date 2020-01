Molusky se šíří dotekem i pohlavní cestou. Častokrát samy vymizí

Molusky jsou svědivé výrůstky na kůži o velikosti špendlíkové hlavičky, které se mohou objevit kdekoli na těle. Přenášejí se přímým kontaktem, u dospělých jedinců velmi často i pohlavní cestou. Nakazit se ale dotyčný může i v bazénu, saně, či používáním stejného ručníku. Nemoc není nutné vždy léčit, protože časem sama odezní.

Molusky. Roztomilý název za sebou skrývá poměrně nepříjemný problém v podobě nehezkých výrůstků na kůži, které mají obvykle bílou nebo růžovou barvu. Mívají velikost špendlíkové hlavičky, jsou ostře ohraničené a mohou svědit, bolet, rudnout a bobtnat. Vyskytují se kdekoli na těle, včetně tváře, krku a genitálií.

Jak se molusky přenášejí?

Virus, který molusky způsobuje, se šíří přímým kontaktem z osoby na osobu, ale také skrze kontaminované věci. Typicky se jedná o:

Oblečení

Osušky

Ložní prádlo

Mycí houby

Hračky

Virus se prý údajně dokáže šířit i ve vlhkém prostředí, jakým jsou bazény, sauny či lázně. Někteří odborníci ale šíření infekce skrze vodu vyvracejí a nákazu z bazénu přisuzují půjčování osušek a bazénového vybavení.

Velmi často dochází k přenosu infekce škrábáním postižených částí těla či holením. Mnoho dospělých si molusky předává také pohlavním stykem, nákaza touto cestou však není pravidlem. A jelikož se virus drží pouze v horní vrstvě kůže a necirkuluje tělem, nehrozí tedy nákaza skrze kašel a kýchání.

Komu nákaza virem hrozí?

Ačkoli molusky může chytit úplně každý, někteří lidé jsou virem ohroženi více než jiní. Pravděpodobněji chytí nemoc například jedinec s oslabenou imunitou. To se týká například pacientů s HIV anebo lidí léčících se s rakovinou. Průběh nemoci u nich pak může být výraznější a léčba o poznání delší.

Dalším rizikovým faktorem pak může být atopická dermatitida, protože kůže těchto lidí je častěji narušena a přístup infekce do těla tedy o poznání snazší. Ve větším ohrožení jsou pak také lidé žijící ve vlhkém, teplém klimatu, kde je velká koncentrace osob. Pokud se na onemocnění podíváme ve světovém měřítku, jeho výskyt je na vzestupu. Přesná čísla ale chybí, protože onemocnění v mnoha případech samo odezní, aniž by bylo potřeba ho léčit.

Léčba molusek

Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, léčba není vždy nutností. Z důvodu šíření nákazy se však doporučuje. Léčba je obvykle doporučena také v případě, že se výrůstky nacházejí v blízkosti pohlavních orgánů nebo kolem análního otvoru. V těchto případech je navíc vhodné také vyšetření na další pohlavně přenosné choroby.

Kromě terapie mastí, která na každý výrůstek musí být nanášena individuálně, lze molusky léčit také jejich úplným odstraněním. To může být provedeno několika způsoby. Konkrétně:

Kryoterapií (zmrazením výstupků tekutým dusíkem)

(zmrazením výstupků tekutým dusíkem) Vypíchnutím (narušení středu výstupku a jejich následné seškrábnutí)

Laserovou terapií

Všechny zmíněné možnosti jsou rychlé, vyžadují ale trénovaného medicínského specialistu. Ten během výkonu může ale nemusí pacientovi podat lokání anestezii. Krátce po zákroku může nemocný pociťovat bolest. Tkáň je podrážděná a může být i zjizvená. Ačkoli se to nemusí zdát obtížné, důrazně se nedoporučuje pouštět se do odstraňování výrůstků na vlastní pěst. Neodborným zásahem může dojít k zanesení infekce do rány nebo dalšímu šíření nemoci.

Prevence nemoci

Nejúčinnějším opatřením je dodržování zásad hygieny. Hlavně nepodceňovat mytí rukou. Dále není vhodné sdílet osušky, šaty či mycí houby. Pokud to je možné, vyvarujte se půjčování vybavení, jakým jsou helmy, rukavice či jiné věci, které přijdou do přímého kontaktu s pokožkou.

A opatrný by člověk měl být i v případě, kdy se u něj molusky projeví. Konkrétně by měl totiž dělat vše pro to, aby neinfikoval lidi v jeho okolí. Rozhodně by tedy s nikým neměl sdílet nemyté předměty a pokud se u něj výrůstky nacházejí v oblasti genitálií, je na místě i sexuální zdrženlivost. Jak už zaznělo výše, virus přežívá pouze na povrchu kůže, pacient je tedy infekční jen v době, kdy se u něj vyskytují příznaky v podobě růžových výrůstků.