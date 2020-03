Příznaky koronaviru: jak poznat nákazu a jakým způsobem vyhledat lékařskou pomoc?

V době, kdy je koronavirus a jím způsobená nemoc COVID-19 hlavním tématem všech světových médií, má člověk pomalu strach i zakašlat, aby nenakazil své blízké. Ne každý respirační příznak ale musí nutně znamenat infekci virem SARS-CoV-2, stejně jako ne každý infekční pacient musí nutně projevovat nějaké příznaky. Jak tedy nákazu odhalit a kam volat v případě podezření?

Kašlete, cítíte se slabí a neustále kontrolujete teploměr, abyste se ujistili, že vaše tělesná teplota nepřesáhla těch „osudných“ 38 stupňů Celsia, které v médiích udávají jako jeden z hlavních příznaků nemoci COVID-19? Pak se dost možná stresujete zcela zbytečně. Pravděpodobnější totiž je, že jste chytili klasickou chřipku, která se nemoci velmi podobá.

Infekce koronavirem, konkrétně jeho typem SARS-CoV-2, který zmíněné onemocnění způsobuje, probíhá až u 80 % nakažených osob takzvaně asymptomaticky či s mírnými příznaky. To jednoduše znamená, že valná většina infikovaných nemá vůbec žádné příznaky. Samozřejmě ale existuje 20% pravděpodobnost, že patříte k menší části populace, které nemoc způsobuje dýchací potíže. Pojďme se tedy podívat na to, jak COVID-19 diagnostikovat.

Příznaky infekce

V první řadě je nutné si uvědomit, že nákazu koronavirem dokáže bezpečně poznat jen speciální diagnostický test. Některé příznaky vám ale samozřejmě mohou napovědět. Podle lékařů mezi nejčastější projevy patří:

Horečka nad 38 stupňů Celsia

Bolest svalů a hlavy

Únava

Dušnost

Kašel

Bolest v krku

Neznamená to ale, že k tomu, aby byl někomu COVID-19 diagnostikován, je nutné, aby se u něj objevily všechny příznaky najednou. To mimo jiné dokazují i čísla expertů ze Světové zdravotnické organizace WHO, kteří sledovali nakažené v Číně. Ta byla ještě do nedávna ohniskem nákazy nového typu koronaviru.

Zjistili, že nejčastějším příznakem u nakažených byla horečka vyšší než 38 stupňů Celsia, konkrétně se objevila u 88 % symptomatických případů, u 68 % infikovaných to byl rovněž suchý kašel, přičemž oba tyto symptomy se typicky objevovaly zpočátku nemoci. Zhruba u 18 % lidí pak nastoupila ještě dušnost a 14 % nemocných dále pociťovalo únavu, bolest v krku, migrénu a bolest svalů.

Co se týče méně častých symptomů, mezi ty v Číně patřila třeba zimnice. Ta potrápila přibližně 11 % pacientů. Závratě a zvracení se týkalo „pouhých“ 5 % a úplně nejméně se u nemocných vyskytoval průjem. S tím bojovalo asi 4 %. Za další, ale o poznání pokročilejší symptom, lze pak považovat také oboustranný zápal plic. Právě v ten má totiž nemoc COVID-19 tendenci přerůst, konkrétně se tak děje u rizikových pacientů.

Inkubační doba

Co se týče inkubační doby, tedy období mezi vniknutím infekce do lidského organismu a projevením prvních příznaků nemoci, uvádí se, že může trvat až 14 dní. Ukazuje se ale, že první symptomy se nejčastěji objevují mezi 3. a 5. dnem po nákaze. Šíření viru pak nahrává skutečnost, že během inkubační doby ani lidé se symptomatickým průběhem nemoci nevykazují žádné příznaky. Paradoxně jsou v tuto dobu ale nejvíce infekční.

Co dělat v případě podezření na koronavirus?

Jak už bylo naznačeno výše, zvýšená teplota, kašel a únava automaticky neznamená, že se u vás projevuje nákaza novým typem koronaviru. Navíc, mnohem pravděpodobněji byste infekci prodělali bez příznaků. Tedy v případě, že nespadáte mezi rizikové pacienty. Důležité je proto symptomy, které jsou pro onemocnění COVID-19 typické, spojit s dalšími rizikovými faktory. To znamená, položit si následující otázky:

Vrátili jste se z některé z rizikových zemí?

Byli jste v kontaktu s někým, kdo se z těchto zemí vrátil a současně máte příznaky nemoci?

Byli jste v kontaktu s někým, u koho se nákaza potvrdila testem?

Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli ANO, máte důvodné podezření, že jste se koronavirem nakazili. V takovém případě, byste se měli izolovat od ostatních a neprodleně kontaktovat hygienickou stanici, a to na základě kraje, ve kterém žijete.

Pokud se vás žádná z těchto anamnéz netýká, ale vyskytují se u váš horečky nad 38 stupňů Celsia a dýchací potíže, kontaktujte svého praktického lékaře, který vám poradí s dalším postupem. Pokud ho z nějakého důvodu nemůžete dostihnout, je pro tyto účely k dispozici také speciální telefonní linka 1212.

V žádném případě, prosím, nechoďte k lékaři osobně a rovněž nenavštěvujte nemocniční zařízení. Vzhledem k rostoucímu počtu nemocných je nutné, aby se zamezilo šíření infekce mezi zdravotnickým personálem. Pokud by se tak stalo, výrazně by se omezil provoz nemocnic a o infikované pacienty, kteří nutně potřebují lékařskou péči, by se neměl kdo postarat.

Dobře zvažte i návštěvu testovacích center, která se nacházejí na různých místech České republiky, právě v těchto lidech se budou infikovaní lidé pravděpodobně koncentrovat, a vy se tak vystavíte většímu riziku nákazy.

Další důležité kontakty

V případě, že máte další otázky ke koronaviru, můžete rovněž využít nonstop linky Státního zdravotního ústavu – 725 191 370, 724 810 106 nebo 725 191 367. Aktuální informace si můžete najít i na stránkách Státního zdravotnického ústavu nebo ministerstva zdravotnictví.

Zdroje: okoronaviru.cz, szu.cz, mzcr.cz