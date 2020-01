Magistrát chce jednat s Prahou 1 o převodu Nemocnice Na Františku

Vedení Prahy chce jednat s radnicí Prahy 1 o plánovaném převzetí správy Nemocnice Na Františku pod hlavní město. Sdělila to pražská radní Milena Johnová (Praha Sobě). Reaguje tak na postoj nového vedení Prahy 1 v čele s starostou Petrem Hejmou (STAN/My, co tady žijeme), které si chce nemocnici nechat ve své správě. Na převodu nemocnice se obě strany dohodly asi před dvěma roky. Termín převzetí dosud nebyl stanoven, původně se tak mělo stát letos od 1. ledna.

Radní Johnová řekla, že respektuje uzavřené memorandum o převzetí nemocnice hlavním městem z ledna 2018. „Prahu 1 vedla, stejně jako od úterý TOP 09. Koaliční smlouva nové rady je pro mě tedy matoucí, ale jsem připravená k jednání. Navážeme tam, kde jsme skončili s předchozí radou,“ uvedla Johnová.

Nejdříve je podle Johnové nutné vyřešit fungování nemocnice. „Financování, o kterém nový starosta mluvil, je až dalším krokem. Pokud by k převzetí došlo, jsme připraveni ke spuštění nových služeb,“ uvedla.

Na radnici Prahy 1 se tento týden v úterý změnilo vedení. Nyní ji vede nová koalice My, co tady žijeme, TOP 09, ODS a ANO. Strany si do koaliční smlouvy napsaly, že nemocnici si má Praha 1 ponechat. Tento postoj v médiích uvedl rovněž starosta Hejma.

Nemocnice měla být podle dřívější dohody převedena z příspěvkové organizace Prahy 1 s názvem Nemocnice Na Františku na nově založenou organizaci magistrátu Metropolitní nemocnice Na Františku, a to včetně prodeje movitého majetku, práva k užívání nemovitostí a převodu smluv se zaměstnanci, zdravotními pojišťovnami a dodavateli.

V minulém volebním období chtělo bývalé vedení radnice Prahy 1 přenechat provoz zařízení soukromníkovi, z plánu však po kritice sešlo. Nemocnice vznikla v roce 1354, na konci 18. století byla největším zdravotnickým zařízením v Praze. V současnosti zařízení provozuje 113 akutních lůžek a 46 lůžek následné péče.