Městské budovy Bulovky potřebují investici zhruba tři miliardy Kč

Budovy Nemocnice Na Bulovce v majetku města potřebují nejnutnější investici zhruba tři miliardy korun. Stát do nich neinvestuje, protože jsou v majetku Prahy. Novinářům to řekl ředitel nemocnice Jan Kvaček. Na Bulovce funguje několik specializovaných pracovišť, například národní centrum pro léčbu AIDS nebo specializované pracoviště pro léčbu vysoce nakažlivých infekčních chorob, které v současné době léčí pacienty s novým typem koronaviru. Podle Kvačka fungují v nedůstojných podmínkách.

Zástupci města řekli, že s vedením nemocnice jednají o její budoucnosti, koncept pavilonů považují za nemoderní. Nyní je připravená oprava spodního patra infekčního oddělení a se státem chtějí jednat o směně majetku tak, že by celá nemocnice patřila státu.

„Nemocnice ani stát na ně nemají žádný vliv, mají jen nájemní smlouvu,“ dodal. Nájem je zhruba 28 milionů korun ročně, přibližně stejnou částku Praha investuje do nutných oprav a údržby. V devíti z těchto budov jsou lůžka akutní péče. „Je v nich poskytovaná péče na špičkové úrovni. Je ale otázka, jak dlouho ještě bude možné v této budově péči poskytovat,“ dodal Kvaček.

V problematickém stavu je například budova chirurgické kliniky, opadává jí fasáda, do budovy zatéká a ve špatném stavu jsou i okna. „Výtahy jsou tak staré, že se nevyplatí je opravovat,“ sdělil ředitel. Podle primáře kliniky Pavla Horáka se o první rekonstrukci pavilonu z první republiky uvažovalo už v 70. letech, poté tam byla vystavená maketa opravy z 80. let a studie nového pavilonu zhruba z roku 2004. „Poslední příslib včetně projektu je starý sedm či osm let,“ uvedl.

Podobně je na tom oddělení interny. Ve středních Čechách podle Kvačka mnohé nemocnice internu zavřely nebo neberou pacienty ze zdravotnické záchranné služby, takže oddělení na Bulovce je pro sever Prahy a přilehlé středočeské okresy zásadní. „Pokud je silný déšť, tak teče i do pokojů pacientů,“ řekl Kvaček. Interní oddělení navíc supluje nedostatečnou kapacitu protialkoholní záchytné stanice.

Původně měla mít Praha plán, co chce dát dělat s Bulovkou, loni v létě. „Byli jsme ujištěni, že vzniká. Ale nikam jsme se nepohnuli. Investuje se jen do papíru, zaměřování nebo studií,“ uvedl. Ze stolu podle něj spadl projekt na rekonstrukci chirurgické kliniky za 500 milionů korun i nutná oprava čistírny odpadních vod. „Za její stav už nás kritizuje i hygiena, technologicky nevyhovuje,“ doplnil.

Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) řekl, že město má připravený projekt na rekonstrukci spodního patra pavilonu s infekčním oddělením. K rekonstrukci by podle něho mělo dojít co nejdříve. „My jsme se domluvili s panem ředitelem Kvačkem, že budeme spolu ve spolupráci s architekty a urbanisty hledat řešení, které by dávalo smysl. Protože dnešní pavilonové rozložení není výhodné,“ řekla radní Milena Johnová (Praha Sobě).

V minulosti podle radního Jana Chabra (TOP 09) město s nemocnicí o opravách jednalo, ale bez výsledku. Město nabídlo úpravu nájemného a nemocnice by pavilony opravila sama. „Také jsme nabídli, že část těch nemovitostí můžeme opravit sami za předpokladu zvýšení nájemného, což Bulovka nechtěla akceptovat,“ řekl Chabr.

Situaci, kdy dvě třetiny budov patří Praze a zbytek státu, se nedaří řešit dlouhodobě. Objekty se staly předmětem vyjednávání mezi Prahou a vládou v souvislosti s nápadem premiéra Andreje Babiše (ANO) na stavbu úřednické čtvrti v Letňanech. Primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) loni v říjnu uvedl, že stát blokuje směny majetku s Prahou a magistrát do zdravotnictví investuje stamiliony ročně.