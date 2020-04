MF: Případné oddlužení krajských nemocnic je v kompetenci krajů

Krajským nemocnicím by v případném oddlužení měly pomoci kraje, které jsou jejich zřizovateli. Uvedlo to ministerstvo financí (MF). Připomnělo, že kraje měly na konci loňského roku na účtech zůstatky ve výši 35,7 miliardy korun. Krajům se nelíbí oddlužení státních nemocnic v Praze a v Brně, které schválila vláda. I krajské nemocnice jsou podle nich v dlouhodobé ztrátě a potřebovaly by oddlužit hlavně s ohledem na další ztráty kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Oddlužení šesti velkých státních nemocnic v Praze a Brně schválila vláda v pondělí. Mělo by jít o 6,6 miliardy korun jako jednorázový příspěvek na provoz. Nemocnice peníze použijí na úhradu závazků po splatnosti.

„Souhlasíme s ministerstvem zdravotnictví, že stát oddlužením státních nemocnic fakticky plní svou roli zřizovatele. Naopak zřizovateli krajských nemocnic jsou kraje a případné oddlužení by tak bylo v jejich kompetenci,“ sdělil Tomáš Weiss z tiskového oddělení MF. Podobně se již dříve vyjádřilo ministerstvo zdravotnictví. Také podle něj by regionální nemocnice s ekonomickými problémy měly podpořit kraje ze svých rozpočtů.

„Kdyby to bylo tak jednoduché, tak jsme to už dávno udělali. Ale tak jednoduché to není, protože se nebavíme o desítce milionů nebo stovce milionů, ale v případě krajských nemocnic v tomto kraji je to kumulativně až jedna miliarda. Toto uhradit z krajského rozpočtu je v podstatě nemožné,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). Kraj podle něj přitom sám očekává propad financování o více než miliardu. „Samozřejmě budeme chtít podpořit naše nemocnice, ale budeme muset pomoci v oblasti investic, budeme muset nemocnice rozvíjet, aby mohly lépe čelit situacím, jako je tato,“ řekl Vondrák.

Záměr vedle krajů kritizují i občanští demokraté, podporu označili za nesystémovou. „Všechny nemocnice na základě nařízení ministra upravily v době krize svůj provoz tak, aby se připravily na pacienty s nemocí covid-19. Všechny to samozřejmě zasáhlo ekonomicky,“ uvedl v tiskové zprávě strany její místopředseda Martin Kupka. Podle strany je dluh nemocnic dlouhodobý problém, který se vláda ve stínu krizové situace snaží řešit, nikoliv jejím důsledkem.