Ministerstvo: Dvě položky na e-recept vrátí nejspíš od března

Dvě položky na e-recept budou moci lékaři nejspíš znovu předepsat v průběhu března. Ministerstvo připravuje změnu vyhlášky, která to umožní, řekla mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. Jen jednu položku na jeden elektronický recept mohou lékaři napsat od začátku letošního roku. Spolu s lékárníky to někteří kritizovali, protože je to zdržuje.

„S ohledem na standardní proces novelizace právního předpisu a na potřebu úpravy nastavení centrálního úložiště elektronických receptů lze předpokládat, že dvě položky na e-recept by se mohly začít znovu předepisovat v průběhu března,“ uvedla mluvčí.

Na vytištěný papír s předepsanými léky, takzvanou průvodku, mohou lékaři napsat receptů víc a v lékárně pak jsou načteny všechny najednou. Pokud ale pacient dostal recept formou kódu v SMS, měla každá položka vlastní dvanáctimístný kód tvořený písmeny a číslicemi. V lékárně pak vydání dvou léků zabralo dvakrát více času.

„Řešením by mohl být přístup lékárníka k dalším předepsaným e-receptům konkrétního pacienta po načtení prvního identifikátoru, o což Česká lékárnická komora dlouhodobě usiluje,“ uvedl k tomu dříve prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Rozlišit jednotlivé textové zprávy je podle něj složité zejména ve starých mobilních telefonech.

Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který systém e-receptu spravuje, řekla Právu, že je nutná změna vyhlášky. „Pokud s tím budou lékárníci i lékaři v souladu, není problém vyhlášku změnit. My musíme dodržovat platnou legislativu,“ uvedla.

Podle statistik elektronického receptu zveřejněných na webu SÚKL bylo za leden formou SMS předáno pacientům k 20. lednu 1,135 milionu receptů z celkových zhruba 5,3 milionu. Za loňský prosinec to bylo 1,119 milionu.

Lékárníci mají od ledna také povinnost zadávat na centrální úložiště data o receptech, které pacienti přinesou v původní formě na papírovém formuláři. Jsou jich zhruba čtyři procenta, za leden takto lékárny zaevidovaly zhruba 84.000 receptů.

Systém elektronických receptů na léky na předpis byl spuštěn od roku 2018. První rok lékaři za jejich nevystavování nedostávali pokuty, od ledna 2019 jim pokuty hrozí. Nevypsat recept elektronicky, tedy nenahrát data o něm na centrální úložiště, mohou jen v případě poruchy elektřiny nebo internetu a dalších vybraných situacích.