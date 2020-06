Ministerstvo oznámilo nová pravidla pro roušky, akce a cestování

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo nová pravidla pro nošení roušek, hromadné akce a pro překračování státních hranic, jak budou platit od pondělí 15. června. Negativní testy na nemoc covid-19 budou dál potřebovat cizinci i čeští občané, kteří do ČR přijedou z polského Slezského vojvodství, Portugalska a Švédska. Na Karvinsku, které s polským regionem sousedí, hygienici zrušili mimořádná opatření zavedená kvůli šíření koronaviru. Kvůli epidemii se možná změní dohoda, na základě které KSČM toleruje vládu.

Zakrytá ústa a nos nebudou muset mít od pondělka venku ani lidé, kteří budou blízko u sebe. „Nadále však ještě nějakou dobu zůstává v platnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách staveb a v prostředcích veřejné dopravy,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nově bude také povolen prodej občerstvení na trzích či švédské stoly v restauracích. Kina či divadla mají možnost od pondělí nabízet občerstvení, diváci ale nesmějí jíst a pít přímo v hledišti, kde není zajištěné zachování odstupu.

Při zachování oddělených skupin po maximálně 500 lidech bude od pondělka možné vpustit na hromadné akce až 2500 lidí. Týkat se to bude třeba sportovních stadionů se sektory s vlastním vchodem i zázemím. Mezi jednotlivými sektory bude zakázáno přecházet. Využít nová pravidla budou moci hned v pondělí pořadatelé tří zápasů druhé fotbalové ligy, nejvyšší soutěž poté o víkendu odstartuje nadstavbovou část.

Slezské vojvodství, Portugalsko a Švédsko ponechalo ministerstvo zdravotnictví mezi územími s vysokým rizikem nákazy koronavirem. Většina evropských zemí, včetně dalších částí Polska, spadá podle úřadu do kategorie s nízkým rizikem nákazy. Při cestě z nich nebudou potřebovat testy Češi ani cizinci. Středně rizikové jsou Belgie a Velká Británie, při cestě z těchto zemí do ČR budou muset mít negativní testy na covid-19 cizinci. Pokud by lidé potřebný test neměli, musejí být po příjezdu 14 dní v karanténě. Dosud ČR zrušila povinnost prokázat se negativním testem pouze pro cesty do Rakouska, Maďarska a na Slovensko.

Po zrušení mimořádných opatření proti koronaviru jsou na Karvinsku možné akce až 500 lidí a také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Města a obce v okrese Karviná už také nemusejí pravidelně dezinfikovat veřejná prostranství. Opatření v oblasti platila kvůli šíření nákazy v Dole Darkov, u jeho zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků dosud hygienici odhalili covid-19 ve 485 případech.

Nemoc se podle zdravotnických statistiků v Česku nyní vyskytuje už jen v místních ohniscích, jedním je i domov pro seniory v Litovli na Olomoucku, kde zaznamenali zatím 26 případů včetně sedmi zaměstnanců.

Zájem o jednání s vládním hnutím ANO o změně dohody o toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD oznámili komunisté před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Ministryně s nimi probírala návrh na zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun, které vláda prosazuje kvůli dopadům koronaviru. „Sedm základních bodů pro toleranci vlády nijak nepočítalo s tím, že přijde krize způsobená pandemií,“ řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Schillerová po schůzce uvedla, že nárůst deficitu nad 500 miliard nepředpokládá. Nyní schválený schodek rozpočtu je 300 miliard korun.