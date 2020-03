Ministerstvo vyhlásilo vyhrazení dvou hodin pro nákupy seniorů

V prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách smějí od čtvrtka být mezi 10:00 a 12:00 jen zákazníci starší 65 let. Nařizuje to mimořádné opatření proti šíření nového typu koronaviru, které na svém webu zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Jeho vydání odpoledne avizoval premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády. Ministerstvo na webu zveřejnilo i zákaz pro lázeňská zařízení přijímat do péče nové klienty.

Mimořádné opatření platí od dnešní půlnoci. Vedle maloobchodních prodejen potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží a lékáren se týká také výdejen zdravotnických prostředků. Věkové omezení neplatí pro majitele, provozovatele a zaměstnance prodejen.

Babiš po jednání vlády uvedl, že opatření má chránit před šířením koronaviru starší občany, pro které nákaza znamená největší riziko. Vláda už v pondělí doporučila seniorům nad 70 let, aby po dobu současného nouzového stavu nevycházeli z domovů. Zakázala také obyvatelům domovů pro seniory, postižené či pacienty s demencemi opouštět areál těchto zařízení.

Vláda omezení původně plánovala pro prodejny potravin. Lékárny a drogerie se do mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví dostaly na základě upozornění novinářů. „Musíme tam ještě dát drogerie a lékárny. Pan ministr (zdravotnictví Adam Vojtěch, za ANO) to ještě dnes udělá a samozřejmě vláda to odsouhlasí, protože logicky to tam musí být. Za to se omlouváme a děkujeme, že nás kontrolujete a navrhujete různé věci,“ řekl včera odpoledne premiér.

Opatření nezakazuje nakupovat starším občanům mimo vymezenou dobu. Do obchodů by mimo dvě hodiny před polednem ale chodit neměli, protože tím ohrožují sami sebe, uvedl šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Podle statistické ročenky bylo v ČR na konci roku 2018 mírně přes dva miliony lidí starších 65 let. Tvořili zhruba 19,6 procenta obyvatelstva Česka.

Vydání zákazu pro lázeňská zařízení přijímat do péče nové klienty ohlásil po jednání vlády Prymula. S cílem zabránit šíření koronaviru platí také od čtvrtka. Nynější hosté svoji léčbu dokončí. Mimořádné opatření podle Prymuly reaguje na požadavek lázeňských měst. Vláda už od pondělí 16. března zakázala prodej ubytovacích služeb s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních.