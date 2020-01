Ministerstvo zvažuje, jak řešit zadlužení svatoanenské nemocnice

Ministerstvo zdravotnictví chce během několika měsíců rozhodnout, jak řešit finanční situaci Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Řekl to ministr Adam Vojtěch (za ANO). Nemocnice patří k nejzadluženějším v zemi. Má závazky zhruba dvě miliardy korun. Z toho víc než půlka je po splatnosti, uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Ministerstvo se nyní zabývá plánem restrukturalizace, který navrhl ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák. Zařízení vede od srpna.

Vajdák vytvořil plán po nástupu do funkce a čeká, jak se k němu vyjádří ministerstvo, které je v případě fakultních nemocnic zřizovatelem. Dokument počítá s pomocí bankovního finančního partnera, díky kterému by nemocnice dluhy uhradila. Úroky by byly podle Vajdáka menší než současné penále a úroky za pozdní platby dodavatelům, což by přineslo úsporu. Součástí plánu je i snížení nákladů na provoz a jednání s pojišťovnami o zvýšení úhrad. „Myslím, že ten plán je logický. Nové vedení má nový směr a budeme se ho snažit podpořit. Diskutujeme o možnosti podpory. Řešíme refinancování ze strany bank a postoupení pohledávek i třeba podporu státu, ale ještě to není finalizováno, je více variant,“ řekl Vojtěch.

Ministerstvo už před několika lety dalo nemocnici téměř miliardu korun na pokrytí ztráty. Po několika letech je ale nemocnice znovu v problémech, což způsobila každoroční ztráta kolem 200 milionů korun. Podle Vojtěcha je příčin problémů nemocnice vícero, jednou z nich jsou například nižší úhrady od pojišťovny. „Situace by se měla zlepšit, protože se letos úhrady výrazně navýšily. Pojišťovny musí pomoct, což se už teď děje,“ řekl ministr. Podle něj pomůže i chystaný systém úhrad DRG, který by měl srovnat rozdílné ceny za výkony mezi nemocnicemi. „Nemocnic s obdobnými problémy je asi pět. Všichni ředitelé mají za úkol hledat úspory například i v nákupech a společnými nákupy s dalšími nemocnicemi. Udělat mohou i další opatření, neříkám u zdravotního personálu, ale je možné se bavit o redukci administrativy, která může být někde nadbytečná,“ uvedl Vojtěch.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má kolem 3000 zaměstnanců. Roční obrat je přes čtyři miliardy korun.