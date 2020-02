Mladí praktičtí lékaři: e-neschopenky nám berou hodně času

Zavedení povinného systému elektronických neschopenek od letošního ledna i po několika týdnech používání komplikuje život praktickým lékařům. Zaznělo to na brněnské konferenci zástupců mladých praktických lékařů, na níž své zkušenosti se systémem probírali.

„Teprve teď, po téměř dvou měsících od povinného zavedení, začínají e-neschopenky trochu fungovat. Tím myslím, že se je většinou alespoň podaří odeslat. Ale ještě stále nám tenhle systém bere hrozně moc času,“ řekl místopředseda Mladých praktiků Vojtěch Mucha.

Mladí lékaři se na konferenci shodli, že problémy rozhodně nejsou způsobené tím, že by nebyli dostatečně technicky zdatní, jiné informační technologie využívají běžně. „U elektronických neschopenek se bohužel ukazuje, že nezáleží na tom, zda jste starý či mladý, jestli jste technicky zdatný nebo s technikou bojujete – všichni máme s tímto nedotaženým a nevyzkoušeným systémem stejné problémy. A ty nás brzdí od toho, na co jsme léta studovali a připravovali se – léčit pacienty,“ uvedla předsedkyně Mladých praktiků Markéta Pfeiferová.

Podle Muchy nejde jen o samotné vyplňování elektronické neschopenky. „Ale i to je problém. Běžně se stává, že nemohu dohledat zaměstnavatele nebo profesi. I když nám slibovali, že neschopenka půjde odeslat i bez tohoto údaje, skutečnost je jiná,“ řekl.

Když už se podaří formulář odeslat, často vznikají problémy na straně zaměstnavatelů. „Pražská správa sociálního zabezpečení má ve schvalování neschopenek zpoždění až deset dní. Denně máme pět až deset telefonátů od zaměstnavatelů, jak to s jejich lidmi tedy je, zda jsou na neschopence, nebo ne a kde jsou papíry,“ dodal Mucha.

Systém e-neschopenek je v provozu od 1. ledna. Lékaři musí sociální správě posílat formuláře o pracovní neschopnosti elektronicky. Nařizuje jim to zákon. Papírové tiskopisy mohou použít jen při výpadku aplikací České správy sociálního zabezpečení, lékařského programu, internetového připojení či elektřiny. Do 22. ledna úředníci dostali 4944 papírových dokladů. Počet není konečný, doručení trvá i týden. Za nepoužívání e-neschopenek hrozí lékařům pokuta, a to za jeden případ až 10.000 korun.

Ministerstvo práce a sociálních věcí na konci ledna slíbilo, že potíže s provozem systému bude řešit.