MŠMT: Zavření škol se týká zhruba 1,7 milionu dětí a mladých lidí

Kvůli uzavření základních, středních, vyšších odborných i vysokých škol by mělo od středy naneurčito zůstat doma zhruba 1,7 milionu dětí a mladých lidí. Nejvíce půjde o žáky základních škol, kterých je přibližně 953.000. Opatření státu kvůli koronaviru se ale dotkne i víc než čtvrt milionu studentů vysokých škol. Z domova nebo v prázdných budovách škol by mělo pokračovat v práci asi 130.000 učitelů a 26.000 akademických pracovníků. Vyplývá to ze statistik, které poskytlo ministerstvo školství.

Podle úřadu chodí nyní do základních škol 952.946 dětí. Střední školy studuje 423.838 žáků a vyšší odborné školy 17.954. K vysokoškolskému studiu je zapsáno 288.915 lidí, uvedlo ministerstvo. V základních školách podle jeho údajů pracuje přes 80.000 učitelů, ve středních školách je jich přibližně 46.500 a ve vyšších odborných školách 3800. Vysoké školy mají asi 56.700 zaměstnanců – akademiků je asi 26.000, zbytek jsou například administrativní nebo techničtí pracovníci.

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla o tom, že od středy mají být školy na neurčito uzavřeny. Opatření se týká škol veřejných i soukromých a vztahuje se i na přípravné třídy základních škol. Školští zaměstnanci mohou do budov dál chodit, vedení jim ale může dát i práci z domova. „Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje distančního vzdělávání/studia. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy,“ uvedlo ministerstvo školství na svém webu.

Co se týče zákazu vstupu studentů do prostor vysokých škol, zahrnuje podle ministerstva školství jak výuku, tak zkoušky. I vysoké školy mohou využívat různé způsoby distančního vzdělávání. „V případě státních zkoušek se doporučuje posuzovat situaci individuálně,“ informovalo ministerstvo. Pokud jde například o praxe, které se konají mimo budovu školy, měla by škola sama vyhodnotit, zda a jak je omezí. Na rozhodnutí rektorů je také to, jaká opatření učiní směrem ke studentským kolejím. Školy se musí řídit nařízeními ministerstva zdravotnictví a hygieniků.

Přestože se rozhodnutí bezpečnostní rady zavřít školy výslovně netýká mateřských škol a základních uměleckých škol (ZUŠ), doporučuje ministerstvo školství zvážit i omezení nebo přerušení jejich provozu. Do mateřských škol chodí dle statistik úřadu z loňského roku kolem 363.500 dětí, pracuje v nich zhruba 32.200 vyučujících. ZUŠ navštěvuje přibližně 253.500 žáků. Doporučení ministerstva k omezení provozu se týká rovněž výchovných a ubytovacích zařízení nebo středisek volného času.

Opatření zrušit výuku bude vláda podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vyhodnocovat podle vývoje situace. Po tiskové konferenci dopoledne mluvil nezávazně o týdnu, spíše dvou týdnech.