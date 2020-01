Návrh KSČM o státních zdravotních odvodech Sněmovna asi zamítne

Předlohu poslanců KSČM o zavedení automatického mechanismu plateb státu zdravotním pojišťovnám za jeho pojištěnce Sněmovna možná zamítne. Plénu to podle usnesení doporučil na návrh Andrey Brzobohaté (ANO) zdravotnický výbor. Dolní komora bude o novele hlasovat na příští schůzi.

Platby státu by se podle předlohy vypočítávaly ze čtvrtiny průměrného platu za druhé čtvrtletí předchozího roku. Brzobohatá ve druhém sněmovním čtení poukazovala na to, že tyto údaje se po jejich zveřejnění ještě zpřesňují. Není jasné, který z nich by se pro výpočet použil, upozornila. Návrh na zamítnutí zdůvodnila i argumentem, že že přesnější úpravu valorizace plateb chystá vláda.

Automatické změny plateb státu za děti, důchodce, nezaměstnané nebo vězně do systému veřejného zdravotního pojištění by podle zdůvodnění KSČM přinesly průhledný a předvídatelný vývoj výše pojistného. Konkrétní rozpočtové dopady předkladatelé neuvedli.

Státních pojištěnců je zhruba 5,9 milionu. Letos stát za každého z nich odvádí 1067 korun měsíčně. Vláda se k předloze KSČM postavila neutrálně, zdravotnický výbor ji po úvodním kole na rozdíl od nynějška podpořil.

Výpočet pojistného za státní pojištěnce se měnil už několikrát. Mezi roky 1993 a 1998 se odvíjel od minimální mzdy. Do roku 2003 byla částka pevně stanovená zákonem, poté ji tři roky upravovala nařízením vláda, další tři roky byla částka automaticky vázána na vývoj průměrné mzdy. V době ekonomické krize byl růst platby zastaven, potom se opět měnil nařízením kabinetu.