Nemoci doprovázené vyrážkou. Rozpoznáte neštovice od smrtelné meningitidy?

Spousta nemocí, které postihují zejména děti předškolního věku, je doprovázena výsevem vyrážky po těle, což může většinu lidí mást a znervóznit. Zarudlé pupeny na kůži mohou být projevem nejrůznějších virových i bakteriálních infekcí, přesto lze tyto nemoci mezi sebou rozpoznat na základě specifických příznaků. Proti spalničkám a zarděnkám se dnes děti očkují, s neštovicemi se setká většina dětí ve školce, zato meningitida může jedince ohrozit na životě.

První příznaky mohou mást

Některé nemoci spojené s vyrážkou je zpočátku těžké identifikovat, jelikož první příznaky nemusí být rozpoznatelné. Počáteční projevy mohou připomínat chřipku nebo jiné nachlazení, zatímco vyrážka se často objeví až později. Přesto právě při prvních příznacích hrozí nejvyšší riziko nákazy.

Mezi nejčastější nemoci spojené s vyrážkou patří

Spalničky a zarděnky

Proti spalničkám a zarděnkám jsou děti v České republice od roku 1996 očkovány povinně, výskyt těchto nemocí se tedy rapidně snížil. Pozor si ale musejí dát zejména dospělí, kteří některou z těchto nemocí v dětství neprodělali, jelikož v dospělosti bývá průběh komplikovanější než u dětí. Víte, kdy nechat děti očkovat proti těmto nemocem?

Jaké mají spalničky příznaky?

Spalničky se projevují červenou až hnědavou flekatou vyrážkou začínající na hlavě a na krku, která následně postupuje na celé tělo. Zpočátku se spalničky projevují rýmou, kašlem, horečkou a zánětem spojivek, zhruba po dvou dnech následují tzv. Koplikovy skvrny v ústech, což jsou drobné bělavé flíčky na červeném podkladu, vyrážka na těle se objeví až poté.

Jaké mají zarděnky příznaky?

Mezi první projevy zarděnek patří únava, bolest v krku, teplota a zduřené uzliny za ušními boltci. Vyrážka na těle se objeví poměrné záhy, nejprve na obličeji, následně na zbytku těla. Jedná se o narůžovělou vyrážku, která nesvědí. Tato nemoc představuje nebezpečí zejména pro těhotné ženy.

Plané neštovice

Plané neštovice patří mezi nemoci, kterými se většina dětí nakazí ve školce. Vyrážka se na těle objeví již 2 až 3 dny po nakažení, a to v podobě drobných červených svědivých puchýřků, které jsou naplněné tekutinou. K dalším projevům této nemoci patří teplota a únava.

Puchýřky se objevují ve vlnách po dobu 2 až 6 dní, nejdříve v oblasti hlavy. Puchýřky se postupně odlupují a vytvářejí stroupky. Průběh této nemoci je obvykle bez komplikací a po jejím prodělání mají děti celoživotní imunitu. Pokud se planými neštovicemi nakazí dospělý, průběh onemocnění bývá komplikovanější.

Spála

Spála má velmi podobné příznaky jako streptokoková angína, navíc ji ale doprovází typická vyrážka. Projevuje se bolestí v krku spojené s problematickým polykáním, na jazyku se vyskytuje bílý povlak, který se později zbarví dorůžova. Bolest je následována horečkou, někdy i bolestmi hlavy.

Vyrážka se u nakaženého objeví zpravidla do 48 hodin, a to v podobě růžových až červených pupínků velikosti špendlíkové hlavičky, které připomínají husí kůži. K prvnímu výskytu pupínků dochází na hrudníku a na břiše, až poté se šíří na zbytek těla. Tento typ vyrážky nesvědí a nemocného tedy příliš netrápí. Stejně jako angína se tato nemoc léčí antibiotiky.

Pátá nemoc

Pátá nemoc může a nemusí být doprovázena vyrážkou, která bývá splývavá a tvarem připomíná motýlí křídla. Tváře bývají zarudlé, zatímco kolem úst převažuje spíše bledá barva. Na trupu a končetinách se postupně objevuje vyrážka červená až fialová. Může lehce svědět, ale není to podmínkou.

Kromě specifické vyrážky se tato nemoc projevuje podobně jako chřipka, nemocný tedy trpí celkovým oslabením, rýmou, teplotou a bolestmi svalů a kloubů.

Šestá nemoc

Tato nemoc se projevuje vysokými horečkami (39-40 °C) a provází ji drobně skvrnitá růžová vyrážka nejprve na trupu, poté na končetinách a krku. Obličej zpravidla zůstává nedotčený. Jiné projevy nemoci bývají ojedinělé. Horečka se obvykle dostaví až 10 dní po nákaze a klesá za 3 až 4 dny. Vyrážka samovolně zmizí během několika dní, někdy i hodin, aniž by bylo potřeba ji něčím potírat.

Meningitida

Meningitida známá jako zánět mozkových blan může mít různé původce, na základě toho ji také dělíme na virovou, bakteriální, plísňovou a parazitickou. Dále také rozlišujeme, zda se jedná o meningitidu hnisavou či nehnisavou. Pokud je meningitida bakteriálního původu, bývá doprovázena tzv. petechiální vyrážkou.

Toto onemocnění se projevuje nejprve jako chřipka (horečkou, bolestmi těla a hlavy), poté se objeví purpurová vyrážka v podobě nepravidelných skvrn po celém těle, která nesvědí. Nejhůře postižené bývají končetiny, trup, sliznice, spojivky a dokonce i dlaně.

Jak rozpoznat meningitidu?

Těmto červeno-fialovým skvrnám se říká petechie. Na rozdíl od jiných onemocnění tato vyrážka nezmizí ani poté, co na ni zatlačíte prsty či sklenicí. Nemocný by měl být v tuto chvíli již převezen do nemocnice, dříve než se dostaví další příznaky jako zvracení. Může totiž dojít k ohrožení života.

Kopřivka

V praxi se běžně setkáme s tzv. akutní kopřivkou, kterou vyvolal nějaký dráždivý vnější nebo vnitřní podnět. Nejedná se tedy přímo o onemocnění, ale spíše o alergickou reakci, která zpravidla sama odezní do několika hodin až dní.

Kopřivkovitá vyrážka se projevuje výsevem růžových svědivých pupenů na kůži, které mají plochý povrch a ohraničené okraje, jež někdy mohou splývat. Tato vyrážka připomíná reakci kůže na požahání kopřivou, zpravidla však nebývá doprovázena jinými projevy než bolestmi hlavy nebo žaludečními křečemi. Ne některých místech těla, zejména v oblasti očí, rtů a genitálií, se mohou objevit otoky.

Pokud by vás zajímaly podrobnější informace ohledně některých dětských nemocí, navštivte Rodičov.cz, kde najdete spoustu praktických informací, které se týkají rodičovství.