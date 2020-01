Nemocnice hradeckého kraje zvýší mzdy o 6 pct na víc než 42.000

Mzdy v nemocnicích Královéhradeckého kraje letos vzrostou o šest procent. Průměrná mzda všech pracovníků nemocnic by se letos měla zvýšit na přibližně 42.400 korun z loňských asi 40.000 korun. Na růstu mezd se dohodlo vedení Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje s odbory. Řekla to mluvčí holdingu Lucie Chytilová.

Kraj má nemocnice v Trutnově, Jičíněm, ve Dvoře Králové nad Labem a v Náchodě, pod který spadá i rychnovská nemocnice. Nemocnice mají celkem asi 2900 zaměstnanců.

Náklady nemocnic na mzdy by se letos měly kvůli růstu mezd zvýšit celkem o 98,2 milionu korun. To je o téměř sedm milionů korun více, než o čem holding původně uvažoval. „Finální (mzdová) dohoda je pro obě strany kompromisem,“ uvedla mluvčí. Mzdový nárůst podle ní z větší části pokryjí zvýšené úhrady od zdravotních pojišťoven, část musí ředitelé zajistit úsporami, a to zejména provozních nákladů. Mzdové náklady tvoří zhruba 70 procent všech nákladů nemocnic.

„České zdravotnictví se potýká s dlouhodobou personální krizí. Navýšení mezd je způsobem, jak zaměstnancům poděkovat za jejich práci, které si vážím. Zároveň ale nemůžeme dopustit, aby výdaje na mzdy překročily ekonomické možnosti našich nemocnic,“ řekl k dohodnutému růstu mezd předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Marian Tomášik.

Nemocnice Královéhradeckého kraje za prvních devět měsíců loňského roku vykázaly zisk 7,4 milionu korun po ztrátě 64,1 milionu korun ve srovnatelném období roku 2018. V kladném výsledku se projevily hlavně zvýšené příjmy od zdravotních pojišťoven.

Ve výsledku hospodaření za loňská první tři čtvrtletí je započítána poměrná část krajské provozní dotace nemocnicím, která by loňský rok měla dosáhnout 224 milionů korun po předloňských 236 milionech korun. Peníze kraj dává na udržení chodu ztrátových nemocničních oddělení prostřednictvím takzvané vyrovnávací platby.

Mzdovou dohodu tento týden oznámila také společnost Nemocnice Pardubického kraje, která zastřešuje pět krajských nemocnic. Většina jejích zaměstnanců bude mít v lednové výplatě o 1650 korun víc, lékaři podle stupně kvalifikace o 2000 nebo 2500 korun. Nárůst tarifních mezd je v pardubických nemocnicích vyšší, než je vládou schválené zvýšení tarifních platů o 1500 korun.

V celé ČR byla loni ve třetím čtvrtletí průměrná mzda 33.697 korun hrubého měsíčně.