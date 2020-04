Obchody a služby otevřou dřív, soud označil omezení za nezákonná

Kvůli příznivému vývoji pandemie koronaviru v Česku vláda o 14 dní urychlila harmonogram otevírání obchodů a služeb nebo konání některých akcí v Česku. Místo 8. června by nově měl skončit 25. května. Ministři by ještě večer měli řešit právní rozměr mimořádných kroků přijatých kvůli šíření nemoci covid-19. Pražský městský soud dnes totiž zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která omezila v Česku volný pohyb, maloobchod a služby. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona. O testování vzorku populace na protilátky proti koronaviru, které dnes začalo v Praze, Brně a Litoměřicích, byl mezi veřejností obrovský zájem.

Od příštího pondělí se otevřou provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních, které mají vlastní vchod a nejsou v obchodním centru. Původní plán přitom počítal s postupným otevíráním provozoven do 200 a 1000 metrů čtverečních až do června. Začnou znovu fungovat knihovny, autoškoly, posilovny či venkovní prostory zoologických zahrad, budou možné komorní bohoslužby. Od 11. května mají začít fungovat restaurace se zahrádkou či výdejním okénkem, kadeřnictví, muzea a galerie. Pokud bude pokračovat příznivá epidemiologická situace, tak se za přísných hygienických podmínek tento den otevřou i obchodní centra. V poslední fázi 25. května by mohly v běžném provozu fungovat restaurace, ubytovací zařízení, divadla či zámky. Počítá se i s uvolněním kulturních a společenských akcí, počet účastníků ještě vláda upřesní.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že kabinet vyšel ze svého slibu, že je připraven na základě vývoje epidemie svůj harmonogram zpomalit i uspíšit. Klíčový byl pozitivní vývoj epidemie během Velikonoc. Důsledná a včasná opatření v Česku podle něj zabrala. „Můžeme si dovolit uvolňovat restrikce rychleji, není možné propást jediný den s ohledem na uvolňování podnikání,“ dodal.

Vláda by ještě večer měla rozhodnout, jakým zákonným způsobem dál omezovat pohyb či podnikatelské aktivity v zemi. Pražský městský soud dnes vyhověl žalobě experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který opatření ministerstva zdravotnictví omezující obchod, služby i volný pohyb lidí kritizoval jako svévolná, chaotická a nesrozumitelná. Vláda má nyní podle soudu do pondělí čas, aby opatření omezující volný pohyb, maloobchod a služby přijala v zákonné formě, tedy jako krizové opatření.

Podle opozice či některých odborníků rozhodnutí soudu potvrzuje dřívější pochybnosti o zákonném postupu státu. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že bude hledat řešení, jak vyhovět soudu a současně zachovat protiepidemická opatření. Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá verdikt soudu za absurdní. Soud vzal na sebe podle prezidenta Miloše Zemana odpovědnost za dopady na životy, zdraví či hospodářství.

Babiš míní, že přijatá opatření zachránila v Česku tisíce životů, díky nim země zvládla pandemii koronaviru. Rozhodnutí soudu potvrzuje, že pouze za nouzového stavu lze přijímat krizová opatření na boj s koronavirem, uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Je proto pro jeho prodloužení i po 30. dubnu, všechna omezení by se pak podle něj znovu vydala podle krizového zákona. Vláda odpoledne kvůli videokonferenci lídrů Evropské unie i reakci na rozhodnutí soudu přerušila jednání, znovu začne jednat ve 20:00.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza uvedl, že soudní verdikt ukázal, že kritika vládních kroků byla oprávněná. Pro firmy, které nežádaly o státní pomoc, vzniká prostor pro žádost o náhrady škody, míní. Podle oslovených právníků vláda musí při vydávání mimořádných opatření, které závažně omezují lidská práva, využívat nástroje, které jí dává krizový zákon.

Otázkou, zda bude mít zrušení opatření omezujících maloobchod a volný pohyb vliv na odškodňování podnikatelů, se dnes správní soud nezabýval. Podle Dostála by však rozhodnutí mohlo poškozeným podnikatelům pomoci. Zároveň je varoval před tím, aby se pokoušeli žádat o příliš vysoké náhrady škody.

Pro vládu bylo rozhodující, že Velikonoce se na vývoji nemoci v zemi zatím negativně neprojevily. Za středu přibylo 99 nových případů nákazy, počet testů byl přitom rekordní – 8807. Celkem ministerstvo zdravotnictví eviduje od vypuknutí epidemie k dnešnímu večeru 7138 nakažených, přičemž během dneška přibylo zatím jen šest nových případů. Z nemoci covid-19 se vyléčilo už 2152 lidí, zemřelo 210 pacientů s covid-19.

Podle odborníků se v Česku podařilo zabránit nezvládnutému šíření nemoci a je možné zahájit kontrolovaný návrat k běžnému životu. Za klíčové považují také opět nastartovat zdravotnický systém a soustředit se i na ostatní pacienty.