Omezení v nemocnici Benešov do pátku,dle policie nešlo o vydírání

Benešovská nemocnice bude fungovat v omezeném režimu nejméně do pátku. IT specialisté začali znovu instalovat všechny servery a koncové IT stanice napadené počítačovým virem. Většinu zálohovaných dat nemocnice zřejmě bude možné obnovit. Policie uvedla, že útok na nemocnici v Benešově nebyl vyděračský a nešlo o výkupné, vyšetřování pokračuje. Chod bude nemocnice během tohoto týdne obnovovat pomalu a postupně, veřejnost bude průběžně informována, řekla novinářům hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Provoz zdravotnického zařízení ochromil v noci na středu počítačový kryptovirus, který napadl nemocniční počítačový systém. Nelze spustit přístroje včetně počítačové sítě, plánované operace byly zrušené. Hejtmanka uvedla, že na základě pracovní schůzky s týmem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) již v nemocnici začala nová instalace všech serverů a koncových IT stanic.

„Většina zálohovaných dat nemocnice se jeví jako použitelná k obnovení. Jakmile bude podle doporučení NÚKIB připravena infrastruktura, tak budou postupně naimportována data z nenapadených záloh. Všechny systémy budou spuštěny postupně,“ dodala. Nemocnice bude informovat o tom, která oddělení obnovují provoz.

Tým IT odborníků na nápravě pracoval po celý víkend s minimální několikahodinovou přestávkou. „Obcházeli úplně celou nemocnici. Každý kout, kde se nachází nějaký počítač, kontrolovali vše, co kdy bylo připojeno na nemocniční počítačovou síť,“ uvedl ředitel nemocnice Roman Mrva. „Oni musí každý počítač (600 stanic) natvrdo odpojit, vyčistit, zrestartovat, nainstalovat tam prostředí, do kterého budeme znova instalovat naše obslužné systémy, softwary, abychom mohli obnovit zálohovaná data,“ dodal.

Nemocnice podle Pokorné Jermanové nic nepodcenila, měla zabezpečení srovnatelné s ostatními. I při řešení problému postupovala podle ní ukázkově. „Žádná data neunikla ven. Data, která byla zablokovaná, jsou použitelná a postupně se kontrolují a nahrávají,“ uvedla.

Nepotvrdily se ani informace o tom, že by za útokem mohla stát žádost o výkupné. Jermanová na tiskové konferenci řekla, že takové informace nemá. Krajská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová řekla, že útok neměl vyděračský podtext a nebyla požadována žádná částka jako výkupné. Vyšetřování podle ní pokračuje a potrvá zřejmě delší dobu.

Na platbách od zdravotních pojišťoven nemocnice podle hejtmanky tratí každý den asi tři miliony korun. „Budeme jednat s pojišťovnami, aby to braly jako zásah vyšší moci a neomezovaly kvůli tomu nemocnici limity na výkony,“ řekla. Bude podle ní třeba také investovat do nových serverů a dalšího vybavení, kraj počítá s 19 až 27 miliony korun. Zaměstnanci nemocnice dostanou své výplaty včas. Jermanová uvedla, že výplaty se elektronicky podařilo odeslat také díky tomu, že dva zaměstnanci, kteří měli v noteboocích potřebné excelové tabulky, byli zrovna na fotbalovém zápase Slavie v Dortmundu. Potřebovali něco dodělat, tak si počítače vzali s sebou, virus se k nim nedostal.

Podle hejtmanky se nemocnici daří ošetřit všechny pacienty. V nemocnici jich na lůžkách zůstalo asi 200, postupně byli propouštěni domů. „Ambulantní pacienti jsou ošetřováni podle možností. Moc jich ale do nemocnice nechodí,“ dodala. Záchranná služba převáží pacienty do jiných zařízení v Příbrami, Říčanech, Sedlčanech, Mladé Boleslavi, Kolíně a pražské Krči.