Pacientů s koronavirem je 32, chystá se zákaz návštěv nemocnic

V Česku po víkendu zůstává 32 nakažených koronavirem, novinářům to před jednáním Bezpečnostní rady státu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V karanténě je zatím zhruba 1100 lidí. Ministr předpokládá, že po dnešku, kdy se mají do dvoutýdenní karantény hlásit všichni, kteří se od soboty vrátili z Itálie, počty lidí s nařízenou karanténou porostou o stovky až tisíce. Bezpečnostní rada dnes probere plánovaný zákaz návštěv v nemocnicích a domovech důchodců. Vojtěch zvažuje, že by se neměl týkat porodnic, neonatologií a například otců u porodů.

„Tam si myslím, že to není na místě. Stejně jako rodiče, kteří chodí na návštěvy dětí, které jsou hospitalizovány. Tam je to velmi důležité pro stav těch dětí. Pro psychickou pohodu. A riziko je tam minimální. My víme, že riziko největší je pro staré lidi, pacienty, kteří mají nějaké přidružené choroby. U neonatologií, pediatrií a porodnic bychom udělali výjimku,“ uvedl Vojtěch.

Nakažených novým typem koronaviru v Česku během víkendu přibylo o víc než polovinu, z neděle na dnešek počet nenarostl. V neděli bylo vyšetřeno 141 lidí, od začátku testování 928 osob, uvedl Vojtěch na twitteru. Podle něj je důležité, že se vir nerozšiřuje nekontrolovaně. „Zatím se nám daří držet pod kontrolou, nevytvářejí se nová ohniska. Z většiny jde o kontakty již nakažených pacientů, co je dobrá zpráva,“ uvedl. V řádu jednotek podle něj bude nemocných přibývat. „Vyšetřujeme kontakty pacientů a vidíme, že nákaza se takto šíří,“ uvedl.

První tři případy nákazy koronavirem v Česku testy odhalily v neděli 1. března. Během soboty přibylo sedm nových pacientů, v neděli šest. Celkem 27 případů má souvislost s Itálií. Jde o lidi, kteří tam pobývali, tři se od nich nakazili. Zbylých pět případů má vazbu na americký Boston. Průběh nemoci je podle dostupných údajů u všech nakažených mírný, někteří jsou zcela bez obtíží.