Pandemie koronaviru – přehled hlavních událostí ze dne 22.4.2020

Lidí vyléčených z covid-19 v ČR přibylo od úterního večera zhruba o desetinu na 1989. Počet zemřelých stoupl o čtyři na 208, uvedlo v 17:30 ministerstvo zdravotnictví. Počet nemocných už třetí den klesá na současných 4890. Celkem se nakazilo 7087 lidí.

Vicepremiér, ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) stojí za svým návrhem prodloužit opět nouzový stav v Česku. Na svém facebookovém profilu dnes uvedl, že lidé se ke konci stavu nouze upínají, ten však nebude znamenat zrušení všech vládních protiepidemických opatření či konec koronavirové epidemie jako takové.

Vláda nebude krátit rozpočtové určení daní, obcím nasměruje další dotace. Příslib premiéra Andreje Babiše (ANO) získal Svaz měst a obcí při úterní videokonferenci.

Zvýšení plateb státu do zdravotnictví za jeho pojištěnce Sněmovna schválí. Návrh podpořila v debatě i opozice. Piráti chtějí úlevy pro samoplátce.

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) postižené opatřeními kvůli šíření koronaviru budou dostávat jednorázový příspěvek 500 korun denně i po 30. dubnu. Vládní návrh, kterým se mění již schválený zákon o takzvaném kompenzačním bonusu, dnes přijala Sněmovna.

Platby státu do veřejného zdravotního pojištění za jeho pojištěnce se ve dvou krocích zřejmě výrazně zvýší. Sněmovna vládní novelu schválila.

Pirátští senátoři se připojí k ústavní stížnosti na rozhodnutí vlády zakázat vycestování z ČR. Piráti také žádají o výjimku ze zákazu pro studenty. Stížnost chystá hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

Nájemníci nebudou moci dostat výpověď z bytu, pokud do konce července nebudou platit nájemné kvůli tomu, že jsou v důsledku opatření proti epidemii koronaviru bez příjmů. Dlužné nájemné ale mají zaplatit do konce letošního roku. Sněmovna to dnes opětovně schválila. Odmítla návrh Senátu, aby za čtyři pětiny dlužného nájemného ručil stát.

V Thomayerově nemocnici v Praze nově léčí plazmou s protilátkami proti koronaviru. Byla podána dvěma pacientům s těžkým průběhem onemocnění.

Lékaři ze zemí mimo Evropskou unii bez předepsaných aprobačních zkoušek pracovat v nemocnicích nebudou. Sněmovna dnes nepřehlasovala senátní veto předlohy, kterou prosazovala vláda.

Plicní ventilátory CoroVent získaly potřebné certifikace. Premiér Babiš uvedl, že stát na jejich výrobu přispěje 52 miliony korun. Vyrobíme jich 500, řekl.

Už druhý Čech s covid-19 je léčen přípravkem remdesivir. Jedná se o pacienta nemocnice Fakultní nemocnice v Motole, který je ve vážném stavu a je připojený na plicní ventilaci. Uvedl to dnes večer server iDnes.cz na základě vyjádření přednosty motolské kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Tomáše Vymazala.

Ze zahraničí

Epidemie covid-19 v západní Evropě je patrně stabilní či na ústupu. Nebezpečí ale roste ve východní Evropě, Africe a Latinské Americe, řekl šéf WHO.

Počet obětí koronavirové nákazy ve Španělsku vzrostl proti úterní bilanci o 435 na nynějších 21.717. V úterý země evidovala 430 nových obětí.

V Itálii zemřelo za den 437 nakažených koronavirem, o stovku méně, než úřady oznámily v úterý. Případů nákazy přibylo dnes 3370, více než v úterý.

Británie hlásí úmrtí dalších 763 lidí s covid-19, bilance stoupla méně než v úterý, ale podobně jako před týdnem. Nemocnice evidují 18.100 obětí.

Ve Francii za posledních 24 hodin zemřelo s nákazou koronavirem dalších 544 lidí, nepatrně více než v úterý. Celkem již nemoci podlehlo 21.340 osob.

V Rakousku počet osob nakažených novým koronavirem stoupl za den o pouhých 0,34 procenta, což je dosud nejnižší hodnota.

Spojené státy zasáhne příští zimu další vlna nákazy koronavirem, která by však mohla udeřit ještě silněji než ta stávající, protože zřejmě přijde na začátku chřipkové sezóny. Podle agentury Reuters to v noci na dnešek prohlásil ředitel amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield.

Ekonomika

Stát poskytne záruku 150 miliard Kč za komerční úvěry pro firmy s až 500 lidmi, které by tak mohly získat až 500 miliard Kč. Sněmovna to schválila.

Firmy v pronajatých prostorách, které kvůli vládním opatřením proti epidemii koronaviru musely zavřít své provozy, budou moci nájem za období od 12. března do 30. června splatit až do konce letošního roku. Schválila to dnes opětovně Sněmovna. Nevyhověla ale požadavku Senátu, aby stát ručil pronajímatelům za 80 procent dlužného nájmu.

Sněmovna stvrdila zákon, který pro příští rok zvyšuje takzvaný strukturální deficit až na čtyři procenta HDP. Podle vlády je tato změna potřebná pro sestavení státního rozpočtu na příští rok. Poslanci tak přehlasovali senátní veto a novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti dostane k podpisu prezident republiky. Opozice změnu zákona kritizovala, podle odpůrců je zbytečná.

Rozsah schválené vládní pomoci na obnovu ekonomiky postižené šířením koronaviru je v Česku podle ekonomů nedostatečný. Kritizují zaměření i rychlost.

Stát z programu Antivirus zatím přispěl firmám na náhrady mezd 76.566 lidí sumou 253,5 mil Kč, uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podle ministerstva pro místní rozvoj vybrané projekty dotované z evropských peněz nebudou muset být kvůli opatřením proti koronaviru spolufinancovány ze státního rozpočtu.

Lhůta pro vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty se nakonec neprodlouží z nynějších 30 na 45 dní. Příslušnou novelu daňového řádu, která tuto i další změny přináší, dnes Sněmovna neschválila.

Pražské letiště v březnu odbavilo 434.719 cestujících, meziročně o 64,7 pct méně. Většina osobních linek byla kvůli koronaviru zrušena, zůstaly dvě.

Eurozóna je v nejhlubší recesi za dobu své existence, shodli se ekonomové dotazovaní agenturou Reuters. Podle posledního průzkumu, který agentura vedla od minulého úterý a zveřejnila dnes, klesla ekonomika eurozóny v prvním kvartálu mezičtvrtletně o 3,1 procenta a ve druhém kvartálu se sníží o 9,6 procenta. Oslovení ekonomové se obávají, že pokles se může prohloubit, až se projeví dopady karanténních opatření.

Státy EU zůstávají rozdělené v pohledu na fond pokrizového oživení. Neshodují se na jeho výši ani zda mají státy od unie dostávat granty, nebo úvěry.

Německo letos počítá s růstem zadlužení z 60 na 75,25 procenta HDP. Na vině jsou půjčky a protikoronavirová opatření, oznámilo ministerstvo financí.

Ve Francii je podle ministryně přechodně bez práce přes deset milionů zaměstnanců soukromého sektoru.

Ceny ropy smazaly počáteční ztráty díky vyhlídkám na další omezení těžby předními producenty. Brent po poklesu nejníže od 1999 roste o sedm procent.

Netflixu přibylo díky koronavirovým omezením 16 milionů předplatitelů – dvakrát více, než odhadoval. Varuje ale, že druhá polovina roku bude slabší.