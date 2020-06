Peníze z vyhlášky podle lékařů specialistů stačit nebudou

Peníze navíc, které má ordinacím přidat kompenzační úhradová vyhláška připravená ministerstvem zdravotnictví, nebudou podle Sdružení ambulantních specialistů (SAS) stačit. Bojí se, že pojišťovnám budou kvůli propadu činnosti muset zálohy vracet. Rada sdružení o tom informovala v tiskovém prohlášení. Vyhláška by měla platit od 1. července. Na zdravotní péči podle ní pojišťovny mají vydat 354 miliard korun na místo loni naplánovaných 340 miliard.

Návrh podle ambulantních specialistů neodpovídá předchozím dohodám s ministerstvem. „Vezmeme-li v úvahu propady produkce, které naše ambulance prožívají ne z naší viny od poloviny března, vešla-li by v platnost navržená vyhláška, považujeme za naprosto jisté, že by valná většina ambulantních specialistů musela zdravotním pojišťovnám v rámci vyúčtování roku 2020 vracet velké finanční částky, neboť ani extrémním navýšením intenzity práce by se produkcí nedostala na úroveň předběžných plateb,“ napsali specialisté.

Zdravotní pojišťovny platí část péče formou záloh a část podle odvedených výkonů. Zálohy pro rok 2020 dostávají nemocnice nebo ordinace podle mírně navýšené vykázané péče v roce 2018 rozdělené na 12 měsíců. Kvůli omezení provozu ordinací v době pandemie ale většina předloňských hodnot nedosáhne.

Částka, kterou ordinacím ministerstvo přidává na ochranné pomůcky, je podle rady SAS asi čtyři koruny na každé klinické vyšetření pacienta. Spolu s navrženými hodnotami bodů, z nichž se vypočítává úhrada za práci ordinace, může podle SAS vést až k ohrožení ekonomické existence velké části segmentu ambulantní specializované péče.

Návrh kompenzační vyhlášky počítá, že pojišťovny zaplatí asi tři miliony korun navíc za péči, kterou stihnout nemocnice, ordinace a další poskytovatelé zdravotní péči dohnat a udělat navíc. Dalších pět miliard půjde přímo za hospitalizace nebo testování lidí na covid-19 a ochranné pomůcky.

Celkové náklady systému veřejného zdravotního pojištění včetně provozu pojišťoven budou 366 miliardy korun. Příjmy se očekávají zhruba 318 miliard korun, z nichž 220 miliard půjde z vybraného pojistného na zdravotní pojištění a 91 miliard korun bude platba státu za státní pojištěnce včetně jejího navýšení od července 2020 o 21 miliard. Dalších 42 miliard korun bude z rezerv zdravotních pojišťoven.

Návrh vyhlášky podle ministerstva zohledňuje hlavně sníženou produkci ordinací a nemocnic, kde šlo o 30 až 50 procent péče. Počítá také s vyššími náklady poskytovatelů zdravotní péče na osobní ochranné pomůcky, které dosud byly nakupované centrálně, ale ve druhém pololetí je musí nakupovat sami.