Počet pacientů s diabetem bude v následujících desetiletích narůstat

„Kvalitní produkty jsou důležité, ale jde pouze o prostředek k dosažení našeho cíle,“ říká Dr. Lucia Frzonová, MBA, Managing Director společnosti Wörwag Pharma Slovakia & Czech Republic.

Začalo to městskou lékárnou ve Stuttgartu. O téměř padesát let později má farmaceutická společnost Wörwag více než 1000 zaměstnanců ve 30 zemích světa a obrat přes 200 milionů Eur. Řekla byste, že je to stále ještě rodinný podnik?

Ano. Myslím, že v tomto ohledu je důležitá spíše celková atmosféra a styl vedení firmy než její velikost a počet zemí, kde působí. Pořád jsme rodinný podnik. Mimochodem ta lékárna ve Stuttgartu, přesněji v Zuffenhausenu, založená Dr. Fritzem Wörwagem, stále funguje. Společnost nyní přímo, či nepřímo přes dozorčí radu, vedou jeho dvě děti.

Dr. Fritz Wörwag společnost zakládal v roce 1971. Je podle vás spokojený s tím, kam se jeho firma za téměř padesát let dostala?

Ano, řekla bych, že pan Wörwag nemá důvod být nespokojený. Ve společnosti Wörwag Pharma stále vyznáváme ty samé hodnoty, se kterými ji zakládal. Pro mě jako pro zaměstnankyni, která s firmou spojila dvacet let života, je tato kontinuita velmi důležitá. Pořád se soustřeďujeme na stejné terapeutické oblasti a hodnoty. Jinými slovy lze říci, že v centru našeho zájmu je člověk, člověk jako pacient, jako lékař, jako lékárník i jako zaměstnanec.

To je docela vzletná fráze. V centru vaší pozornosti musí ale být i produkty, které na trhu nabízíte. Bez toho žádná firma nefunguje. Je to tak?

To je pravda a kvalitní produkty jsou samozřejmě důležité, ale jde pouze o prostředek k dosažení našeho cíle. Tím je, jak jsem zmínila, spokojený pacient, lékař i lékárník. Z hlediska provozu firmy bezpochyby i zaměstnanci. Wörwag Pharma se od svého počátku zaměřuje na léčbu diabetu a přidružených potíž a na léčbu bolesti. Vedle preparátů na tyto nemoci jsou to dále tzv. biofaktory, tedy minerály a vitamíny, důležité v prevenci. Naší strategií je specializace, v jejímž rámci poskytujeme udržitelný a vysoký nadstandard.

Čím si vysvětlujete úspěch právě s přípravky pro diabetické pacienty a s biofaktory?

Jak jsem řekla, jsme jasně zaměření specialisté a na trhu se to o nás ví. Naše veškeré odborné znalosti a know-how věnujeme zvolené cílové skupině. Léčiva, která dodáváme, jsou nejenom vysoce kvalitní, ale splňují i náročné požadavky s ohledem na etiku a životní prostředí. Navíc se vyznačují velmi dobrou snášenlivostí. Našim pacientům poskytujeme i přidanou hodnotu v podobě terapeutických konceptů a materiálů o poskytovaných službách. Důležitý je i osobní kontakt, a proto se soustředíme na pořádání edukačních a informativních setkání s pacienty. Počet pacientů s diabetem bude v následujících desetiletích bohužel celosvětově narůstat. My jsme si této skutečnosti vědomi a právě zde vidíme své pole působnosti.

Zmínila jste i důležitost zaměstnanců. Máte recept na to, jak je na dnešním složitém pracovním trhu získávat a navíc neztrácet ty kvalitní?

Za jeden ze svých největších profesních úspěchů považuji skutečnost, že jsme dlouhodobě vnímáni jako atraktivní zaměstnavatel. Míra fluktuace se drží pod pěti procenty, což je ve farmaceutickém průmyslu výjimkou, na kterou jsme oprávněně hrdi. Nové zaměstnance přijímáme v drtivé většině pouze na doporučení těch stávajících. V tomto ohledu se u nás projevuje zmíněný rodinný duch. Myslím, že to zaměstnanci cítí a oceňují. Příjemná pracovní atmosféra musí být podle mě vždy výsledkem snahy dvou stran. Zaměstnance a zaměstnavatele.