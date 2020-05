Podíl nemocných s covidem je mizivý, tržby obchodníků se propadly

Studie kolektivní imunity odhalila v české populaci jen jednotky promile nakažených novým typem koronaviru. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) tak není důvod měnit plán rozvolňování opatření proti šíření nemoci covid-19. Maturity ve znovuotevřených školách budou od 1. do 3. června, přijímací zkoušky 8. a 9. června. Další zákony na pomoc podnikům, kultuře a sportu zasaženým vládními omezeními schválila Sněmovna. Propad maloobchodních tržeb a prodeje aut i výsledky některých bank dokládají dopady epidemie do ekonomiky. Optimistické pro ni nejsou ani odhady Evropské komise.

Vojtěch novinářům řekl, že mezi 26.549 testovanými v Praze, Brně, Litoměřicích a na Olomoucku bylo 107 dosud neodhalených pozitivních testů. Ani v nejvíce zatížených lokalitách nedosahuje podle předběžných výsledků studie podíl nakažených hodnoty pěti procent testovaných. Bez příznaků je mezi nakaženými zhruba každý třetí, u většiny populace probíhá onemocnění s velmi mírnými příznaky.

Zaměřit se je podle ministra nutné na ochranu zranitelných skupin, jako jsou senioři a chronicky nemocní, které podle studie dosud nemoc zasáhla jen málo. Pozornost budou vyžadovat i lokální ohniska nákazy, například Chebsko nebo Praha. U chebské nemocnice, kde se nákaza prokázala zatím u 38 zaměstnanců a také pacientů, začalo odpoledne testování personálu a případně jejich rodin. Nákaza se aktuálně rozšířila také mezi pracovníky oddělení geriatrie D v ostravské městská nemocnici, které kvůli tomu muselo být uzavřeno.

Laboratoře v Česku provedly v úterý poprvé více než 9000 testů na koronavirus za den. Zjistily 77 pozitivních případů, nejvíce za posledních pět dní. Poměr nakažených k celkovému množství testovaných stoupl na 0,85 procenta, v pondělí byl půl procenta. Celkem se od začátku března nakazilo v Česku 7933 lidí, za včerejšek je nových případů zatím 37. S covidem-19 zemřelo 262 pacientů a vyléčilo se přes 4200 nemocných, tedy víc než polovina. Aktuálně je v ČR už méně než 3500 lidí s nákazou.

„Troufnu si říci, že epidemie je v celkové populaci v útlumu a mizí,“ řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Za nejdůležitější považuje nyní reagovat na případnou změnu ve vývoji epidemie. Informační systém, který kombinuje data z laboratoří, nemocnic a hygienických stanic, umožňuje v reálném čase zjistit, že na nějakém místě případů přibývá, a sledovat kapacity pro hospitalizace. Vojtěch také vyjasnil, že zakrývání dýchacích cest na veřejnosti by mohlo být zrušeno během června, ještě déle by mělo být povinné v uzavřených prostorách. Od 25. května by mohly být povoleny akce s účastí do 500 lidí, vyplynulo z vyjádření ministra ve Sněmovně.

Poslanci zrychleně schválili možnost pro pořadatele zrušených kulturních akcí odložit vrácení peněz za vstupné, majitelé vstupenek budou moci požádat o poukaz na náhradní nebo odloženou akci. Sněmovna také souhlasila s tím, aby Národní sportovní agentura začala rozdělovat mimořádné dotace sportovním organizacím. Poslanci rovněž podpořili zákon, který napravuje úpravu insolvencí kvůli koronaviru, takže dlužné mzdy za zaměstnavatele v platební neschopnosti budou opět moci vyplácet úřady práce.

Sněmovna také schválila odložení elektronické evidence tržeb (EET) pro všechna odvětví až do konce letošního roku. Hlasovala pro vyplácení příspěvku 500 korun denně, který mohou získat osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), také malým společnostem s ručením omezeným postiženým koronavirem. U příspěvku pro OSVČ prezident Miloš Zeman podepsal jeho prodloužení do 8. června, dosud platil do 30. dubna.

Harmonogram maturit a přijímacích zkoušek na střední školy zveřejnil ministr školství Robert Plaga (ANO). Společná část maturitní zkoušky se letos uskuteční 1. a 2. června, didaktický test z matematiky v rozšířené verzi 3. června. Při jednotné přijímací zkoušce na střední školy budou letos mít žáci více času než obvykle, protože mají kvůli zavřeným školám horší podmínky přípravy. Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se uskuteční 8. června, na víceletá gymnázia budou 9. června. Podle Vojtěcha i mluvčí ministerstva školství rodiče, kteří do otevíraných školek či škol své děti nepošlou, by měli dál od státu dostávat ošetřovné.

Dopady vládních opatření proti šíření epidemie dokládají nová čísla. Tržby obchodníků v Česku v březnu meziročně klesly o 8,9 procenta, zatímco v únoru o sedm procent rostly. Prodej nových osobních aut se v dubnu proti loňsku propadl o 53 procent na 10.679 vozů a v souhrnu za čtyři měsíce trh klesl o víc než čtvrtinu. České hospodářství podle odhadu Evropské komise zaznamená letos propad o 6,2 procenta, což je více než za finanční krize v roce 2009. Ani v příštím roce se ekonomika ČR nedostane na loňskou úroveň, uvedla komise, růst odhaduje na pět procent.

V některých oborech už začíná svítat na lepší časy. Ministerstvo financí oznámilo, že od pondělí 11. května mohou za patřičných hygienických opatření otevřít herny a kasina. Cestovní agentura Invia pak uvedla, že po předchozím útlumu začíná evidovat zájem o zájezdy do zahraničí.