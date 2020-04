Požadavky na očkování dětí se částečně uvolní, Zeman souhlasil

Doklad o očkování nově nebude podmínkou pro pobyt dítěte na škole v přírodě. Pro účast na zotavovacích akcích, tedy táborech, ale zůstane tato povinnost zachována. Očkování proti meningokoku B u dětí do šesti měsíců bude zdarma, dosud za ně rodiče platí zhruba 10.000 korun. Hrazená bude dětem do dvou let i vakcína proti dalším typům meningokoku. Změny přinese novela o ochraně veřejného zdraví, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad.

Součástí novely je také ustanovení, podle kterého má mít hlavní hygienik lékařské vzdělání. Tuto podmínku nesplňovala bývalá hlavní hygienička Eva Gottvaldová, kterou už vláda z funkce odvolala. Kabinet to zdůvodnil jejím nedostatečným postupem proti pandemii koronaviru.

Hygienici se budou muset při kontrole kvality vody v přírodních koupalištích zaměřit podle novely i na mnohobuněčné organismy, které mohou způsobovat například kožní choroby. Přísnější podmínky předloha zavede také pro provozovatele solárií. Jejich provozování má nově patřit mezi činnosti epidemiologicky závažné, neboť i v nich hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny.