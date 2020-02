Pozornost světa přitahují oběti koronaviru v Itálii či v Íránu

Skokový nárůst počtu obětí a nakažených novým koronavirem ohlásily úřady v Jižní Koreji, v Íránu či v Itálii, české ministerstvo zahraničí kvůli tomu varovalo před cestami na sever evropské země. Evropská unie však žádná cestovní omezení nechystá. Celkový počet obětí po celém světě je přes 2600, drtivá většina jich je v Číně. Šíření koronaviru má nadále dopady na asijský trh, pokles akcií zaznamenaly i evropské trhy.

Na vyhlášení pandemie nového koronaviru je nicméně ještě brzy, řekl odborník Světové zdravotnické organizace (WHO) Mike Ryan. Podle šéfa WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse zatím nejsme svědky nekontrolovaného celosvětového šíření viru provázeného značným počtem úmrtí a epidemii koronaviru je stále možné porazit.

Zatímco Čína hlásí pokles nových případů nákazy, jihokorejské úřady informovaly o dvojnásobné bilanci nemocných; nejprve o 161 nových případech a následně o dalších 70. Celkový počet nakažených v zemi je 833 a platí zde nejvyšší stupeň zdravotní pohotovosti. Ministerstvo kultury oznámilo dočasné uzavření muzeí a knihoven, zavřeny jsou také školy. Více než polovina nakažených má spojitost s jedním kostelem ve městě Tegu, kde se scházejí členové náboženského hnutí Sinčchondži.

V Íránu vzrostl počet obětí nákazy z 12 na 50, uvedla íránská polooficiální agentura ILNA. Je to nejvíc mimo území Číny, podle íránských státních médií je však mrtvých pouze 12 a nakažených 60. Většina případů nákazy se soustřeďuje do města Kom. Nemoc COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, tam zanesli podle íránských úřadů lidé, kteří přicestovali z Číny. Infekce se ale již rozšířila i do dalších íránských měst, včetně nedaleké metropole Teheránu.

První případy nákazy oznámilo několik zemí Blízkého východu, například Irák, kde testy přítomnost viru potvrdily u íránského studenta. V Kuvajtu jsou nakaženi tři lidé, kteří navštívili Írán, a rovněž v Bahrajnu onemocněla osoba, která přijela z Íránu. Onemocněly i dvě ženy v Ománu, které se nedávno vrátily z Íránu, jejich stav je však stabilní. Prvního pacienta s potvrzeným novým typem koronaviru oznámily rovněž afghánské úřady, nemocný je v západní provincii Herát, jež sousedí s Íránem.

Úřady evropských zemí však znepokojil hlavně vývoj v Itálii, kde úřady ohlásily novou bilanci sedmi mrtvých a přes 220 nakažených, převážně v Lombardii a několika dalších regionech na severu země. Země sousedící s Itálií se však zatím nechystají uzavřít hranice a proti cestovním omezením v rámci schengenského prostoru se vyslovila i Evropská unie.

Rakousko, které o víkendu přerušilo vlakové spojení s Itálií přes Brennerský průsmyk, jej znovu obnovilo. Maďarsko nicméně oznámilo, že začne kontrolovat na letištích v Budapešti a Debrecínu cestující přilétající z Itálie.

Cesty na sever Itálie nedoporučilo české ministerstvo zahraničí, které české občany upozornilo, že se návštěvníci oblasti mohou v případě nepříznivého vývoje dostat do dvoutýdenní karantény. V případě výskytu koronaviru v Česku mohou místní úřady uzavřít města či obce podobně jako v Itálii, upozornil český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Šíření viru v evropské zemi obnovilo zájem Čechů o roušky a antibakteriální gely na ruce.

Situace v Itálii ovlivnila i akcie na evropských trzích, které zažívají nejhlubší propad od poloviny roku 2016. Ceny klesají zejména v Itálii, sousední Francie ale například zaznamenala o 30 až 40 procent méně turistů, než se očekávalo. Italská ekonomika se podle analytiků kvůli negativním hospodářským dopadům epidemie nového typu koronaviru téměř jistě dostane do recese.

Investory však znervózňují i další nové případy mimo Čínu. Akcie nadále oslabují v Asii, v Hongkongu hlavní index zaznamenal nejvýraznější propad za čtyři týdny a rostoucí počet nakažených poznamenal i ceny ropy. V Číně naopak po vynucené odstávce otevřely továrny německého výrobce automobilů Volkswagen, jehož součástí je i česká automobilka Škoda Auto.

Narušení globálního ekonomického vývoje přimělo obchodníky na burzách zvýšit sázky na to, že centrální banky budou muset podniknout kroky k podpoře ekonomického růstu. Podle výpočtu agentury Bloomberg obchodníci nyní čekají, že do konce letošního roku sníží sedm největších centrálních bank hlavní úrokovou sazbu dohromady až o 2,05 procentního bodu. To je trojnásobek ve srovnání s tím, co čekali na konci loňského roku.