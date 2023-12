10 praktických tipů pro bezpečné a pohodlné používání kontaktních čoček

Vždy si myjte ruce

Hygiena rukou je zásadní při manipulaci s kontaktními čočkami. Vždy si dobře umyjte ruce vodou a mýdlem a dobře je opláchněte, než si budete sahat do očí. Nejlepší je ruce osušit hadříkem bez chloupků nebo papírovým ručníkem, aby vám na rukách nezůstaly nečistoty.

Nespěte s čočkami

Pokud se chystáte do postele, je třeba vždy kontaktní čočky vyndat. To platí také pokud se jdete sprchovat či třeba do bazénu.

Nikdy nepoužívejte vodu

Jakmile si čočky vyndáte z očí, je třeba je opláchnout speciálním roztokem na čočky. Ten zajišťuje čistotu a kvalitu, abyste je mohli nosit opakovaně. Nikdy k navlhčení a čištění nepoužívejte obyčejnou vodu nebo sliny, oči jsou velmi citlivé a takto byste je mohli poškodit.

Vyměňte pouzdro

Pouzdro na kontaktní čočky vždy udržujte v čistotě, je třeba ho každý týden umýt teplou vodou a mýdlem. Zároveň je doporučeno pouzdro každý měsíc vyměnit za nové.

Optimální nošení

Čočky byste neměli nosit celý den. Nejpozději před spaním je třeba je vyndat. Pokud máte jednodenní, pak je vyhoďte. Není vhodné nosit je opakovaně, jelikož tomu nejsou přizpůsobené. Některé vydrží i 30 dní, mají specifické označení, nicméně po uplynutí měsíce je třeba je také vyhodit.

Líčení

Pokud rádi nosíte make-up, snažte se vyhnout nanášení jakýchkoli produktů na vnitřní část oka. Mohlo by dojít k podráždění. Řasenka a oční linky mohou zanášet do očí nečistoty a znečistit tak i kontaktní čočky.

Záložní brýle

Je dobré s sebou vždy nosit záložní brýle pro případ, že by si vaše oči potřebovaly odpočinout. Může jít o nějaký levný model, který budete nosit pouze ve chvílích, kdy není možné mít čočky.

Zarudlé oči

Pokud máte pocit, že jsou vaše oči podrážděné nebo zarudlé, nenoste čočky. Vždy počkejte, než budete v pořádku. Jestliže problém přetrvává, neváhejte kontaktovat svého očního lékaře. Je důležité tento stav konzultovat a řešit před nasazením kontaktních čoček.

Žádné sdílení

Nikdy své kontaktní čočky nikomu nepůjčujte, a to ani rodinným příslušníkům. Ať už jde o kosmetické nebo korekční čočky, měly by se dotknout pouze vašich očí.

Návštěva lékaře

Pokud zaznamenáte jakýkoli problém – suchost očí, podráždění či jiné komplikace, neváhejte se obrátit na svého lékaře. Oko je velmi citlivé, proto byste neměli problémy podceňovat a odkládat jejich řešení.

Kontaktní čočky představují praktické řešení pro korekci zraku, ale vyžadují pečlivou péči. Jen tak zachováte komfort a zdraví svých očí. Než se rozhodnete si je pořídit, vždy to konzultujte s odborníkem, který vám se vším poradí.