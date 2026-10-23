Červené žilky v obličeji: co zvládne každodenní péče a kdy navštívit dermatologa

Co mohou červené žilky znamenat
Drobné rozšířené cévky viditelné pod povrchem kůže se odborně označují jako telangiektázie. Mohou mít různé příčiny, mezi které patří také růžovka neboli rosacea. Samotné žilky proto nestačí k jejímu rozpoznání. Přehled příčin popisuje dermatologický portál DermNet. V kosmetické péči se pro viditelné rozšířené cévky používá také označení kuperóza.
Než začnete hledat konkrétní přípravek, zkuste si pojmenovat, co vás trápí: viditelné cévky, červenání, nebo také nepříjemné pocity na kůži. Takový popis se hodí i při návštěvě ordinace. Příčinu obtíží posoudí dermatolog vyšetřením a rozhovorem s vámi.
Začněte šetrným čištěním a jednoduchou péčí
Pro pleť s růžovkou doporučuje Americká akademie dermatologie šetrný postup péče. Jemný čisticí přípravek nanášejte prsty. Důkladně jej opláchněte mírně teplou vodou a čistý ručník k obličeji lehce přikládejte. Vynechte drhnutí, masírování i peeling. Při mytí tak věnujte pozornost nejen tomu, co používáte, ale také tomu, jak s pletí zacházíte.
Po očištění nechte pleť oschnout a poté naneste hydratační přípravek. Hydratace pomáhá zadržovat vodu v kůži a zmírňovat nepohodlí; u růžovky má místo také v péči o mastnější pleť. Nanášení na oschlou tvář může být snesitelnější než aplikace na ještě vlhkou pokožku.
Při výběru hledejte neparfémovaný přípravek určený pro citlivou pleť. Nový výrobek nejprve vyzkoušejte na malé ploše kůže, než jej začnete používat na celý obličej. Označení na obalu samo o sobě nezaručuje, že vám bude vyhovovat.
Než přidáte další výrobek, projděte si přípravky, které už máte doma. U každého si ujasněte jeho účel a způsob použití. Při výběru nového pak budete vědět, který krok péče řešíte.
Ochranu před sluncem zařaďte každý den
NHS u růžovky doporučuje používat každý den ochranný přípravek s SPF alespoň 30. Počítejte s ním v každodenní péči po celý rok. Při sestavování ranního režimu mu vyhraďte stálé místo, abyste na něj mysleli stejně jako na čištění.
Sledujte, po čem pleť červená
Projevy růžovky mohou zhoršovat například slunce, teplo, chlad, horké nápoje nebo alkohol. Podle přehledu NHS se spouštěče mezi lidmi liší. Zaměřte se proto na souvislosti, které pozorujete u sebe.
Do telefonu si můžete krátce poznamenat, kdy se červenání objevilo, co mu předcházelo a zda jste změnili kosmetiku. Například: „Večer po horké sprše, dnes poprvé nové sérum.“ Záznam slouží jako pomůcka pro popis obtíží při konzultaci. Z jedné takové poznámky nelze určit příčinu ani diagnózu.
Co od krému čekat a co řešit s dermatologem
U růžovky je šetrná péče součástí širšího léčebného plánu. Možnosti řešení viditelných cévek zahrnují například laser nebo světelné metody; jejich vhodnost posuzuje dermatolog. Rozdíl mezi každodenní péčí a odbornými zákroky popisuje Americká akademie dermatologie. Od kosmetického krému nelze očekávat, že rozšířené cévky odstraní.
Při orientaci v nabídce DR.BELTER můžete využít přehled péče o pleť se sklonem ke kuperóze. U jednotlivých přípravků kontrolujte složení a návod k použití a při výběru zohledněte vlastní snášenlivost.
Kdy návštěvu lékaře neodkládat
Pokud se červenání opakuje nebo přetrvává, případně se přidává pálení či pupínky, objednejte se k lékaři. Tyto obtíže patří mezi možné projevy růžovky uvedené v doporučeních NHS. Návštěvu není třeba podmiňovat vyzkoušením dalších krémů. Při bolesti oka, rozmazaném vidění nebo citlivosti očí na světlo neodkládejte lékařské vyšetření.
Při návštěvě popište, jak dlouho potíže trvají a co jste při péči pozorovali. Pomoci mohou i poznámky z telefonu. S dermatologem pak proberte, které kroky domácí péče mají ve vašem případě smysl a které přípravky mohou pleť dráždit.