Co o vás prozradí vaše vrásky a jak se jich zbavit?

Lidské tělo se totiž skládá z kolagenu. Je to základní stavební prvek, který má funkci spojovat buňky. Nachází se všude v těle, ve tkáních, kostech, nejvíce ho je v chrupavce a kůži. Věděli jste, že tvoří až kolem 80 % hmoty pokožky? Není divu, že když máme nedostatek kolagenu, kromě bolestí kloubů se první projevy ukážou právě na naší kůži. Kolagen si tělo tvoří samo, ale už od přibližně 25. roku života jeho tvorba pozvolně klesá.

Navíc si kolagen ničíme i sami – špatným životním stylem, když se nezdravě stravujeme, hodně kouříme a pijeme alkohol, málo spíme, a navíc se sluníme bez ochranného krému. Tak se může i dvacetiletý člověk, který má opravdu špatný životní styl, zhrozit při pohledu do zrcadla. Vrásky mohou být znakem toho, že má pokožka nedostatek kolagenu. Dnes si jej už můžeme doplnit, ale samozřejmě, v první řadě je třeba začít žít zdravěji a zbavit se škodlivých neduhů.

Naučte se vráskám předcházet

Užívání kvalitního výživového doplňku s kolagenem je dnes jednou z možností, jak si udržovat prevenci vůči vráskám. Kolagen na vrásky funguje i podle odborníků, vysvětluje dermatoložka kliniky Medoderm, doktorka Jana Molčanová: „Ve středním věku jsou tyto výživové doplňky nepostradatelnou zbraní v prevenci stárnutí kůže, nehtů, kloubů a šlach. Zejména po 40. roce života je vhodné užívání doplňků stravy s obsahem kolagenových peptidů. Nejlepší jsou ty přípravky, které obsahují celý komplex kolagenových peptidů.”

To vše samozřejmě při dodržování dalších pravidel zdravého života. “Kromě pestré stravy a doplňků s obsahem kolagenu, užívání vitamínů (A, C, B, E), zinku, mědi a jiných stopových prvků, je v tomto boji důležitý dostatečný příjem tekutin, ochrana před slunečním zářením, dostatek kvalitního spánku, minimalizace stresu a kvalitní kosmetická péče.”

Při volbě kolagenu myslete na to, že by měl být bioaktivní, v práškové formě a co nejčistší. Je to důležité proto, že při nesprávném zpracování by ztratil své účinky. Kolagen se získává z vedlejších produktů živočichů, nejvíce z dobytka nebo ryb. Mořské ryby jsou přitom výhodné v tom, že jejich kolagen není nutno tepelně upravovat a při šetrném štěpení vznikají čisté kolagenové peptidy.

Při pravidelném každodenním užívání přecházejí kolagenové peptidy až do krevního oběhu a tělo si z nich může tvořit nové molekuly kolagenu.

Inca Collagen pomáhá:

udržovat zdravou strukturu pleti, její elasticitu a jednotný tón,

regenerovat pokožku při procesu obnovy buněk,

eliminovat tvorbu nových vrásek, zjemňovat hluboké vrásky,

funguje výborně při hojení pokožky po kožních problémech typu akné.

Potvrzují to i recenze zákazníků:

Při užívání kolagenu ale buďte trpěliví. Výsledky se na pleti projeví až do 8–12 týdnů, proto je doporučována alespoň tříměsíční kolagenová kúra. Dejte si každý den drink s denní dávkou kolagenu, udržujte si zdravý jídelníček a pitný režim spolu s každodenní péčí o pleť… a vrásky u vás nedostanou šanci.