Dětská obezita je často podceňovaným problémem. Jak ji lze řešit a kdy je dítě obézní?

Obezita u dětí je podle statistik stále častějším jevem. Nadváha nebo přímo obezita postihuje především mladší ročníky. Většinu z nich tvoří chlapci, a to ve věku od 6 do 14 let. Přestože si mnozí rodiče myslí, že jde o estetický problém, opak je pravdou. Následky dětské obezity se projevují během puberty a později v dospělosti. Jak ji řešit?