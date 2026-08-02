Gynekologická fyzioterapie pomáhá ženám, které trápí bolestivá menstruace

Menstruační bolesti mívají řešitelnou příčinu
Za obtížemi během cyklu stojí v řadě případů napětí měkkých tkání, srůsty po operacích či zánětech a přetížené svalstvo pánve. Opakované bolesti v podbřišku pak nemusí souviset jen se samotnou menstruací, tělo si totiž dlouhodobé napětí ukládá do vazů a fascií, kde postupně omezuje prokrvení i pohyblivost okolních struktur. Právě zde se osvědčuje gynekologická fyzioterapie, obor propojující znalosti gynekologie s jemnými manuálními technikami. Terapeutka nejprve zjišťuje, kde přesně se napětí drží, a teprve poté volí vhodný postup práce s tělem.
Viscerální terapie břicha uvolňuje napětí zevnitř
Jednou z metod, které se v této oblasti výrazně prosazují, je viscerální terapie. Jemné ošetření břicha pracuje s pohyblivostí vnitřních orgánů, jejich závěsným aparátem a okolními tkáněmi, které spolu musí volně klouzat. Pokud je tato pohyblivost omezená, dokáže viscerální terapie břicha obnovit přirozený skluz orgánů vůči sobě a zlepšit prokrvení celé pánevní oblasti. Ženy po takovém ošetření popisují pocit uvolnění a lehkosti, který se často promítá do klidnějšího průběhu cyklu i lepšího trávení. Metoda je přitom zcela neinvazivní a vhodná i pro velmi citlivé pacientky.
Pánevní dno rozhoduje o komfortu během cyklu
Svalová souhra v oblasti pánve ovlivňuje držení těla, dýchání i intenzitu křečí. Oslabené či naopak nadměrně stažené pánevní dno se podílí na tom, že se bolesti v podbřišku vracejí každý měsíc se stejnou silou. Cílená terapie proto zahrnuje nácvik správné aktivace hlubokého stabilizačního systému, dechová cvičení a uvolnění spoušťových bodů v okolí pánve. Pravidelná péče o pánevní dno se navíc vyplácí i jako prevence potíží v těhotenství, po porodu a v období menopauzy, kdy se nároky na tuto oblast dále zvyšují.
Fyzioterapie při menstruaci přináší úlevu bez léků
Mnohé ženy sahají při křečích automaticky po analgetikách, dlouhodobě však jde spíš o tlumení projevů než o řešení podstaty problému. Šetrnější cestou je fyzioterapie při menstruaci, která kombinuje manuální techniky, práci s měkkými tkáněmi a domácí cvičení šitá na míru konkrétním obtížím. Výsledkem bývá postupná úleva od menstruačních bolestí, kvalitnější spánek v citlivých dnech a menší spotřeba léků proti bolesti. Přínos takové péče potvrzují i pacientky, pro které byla bolestivá menstruace dlouhá léta běžnou součástí života a které dnes zvládají cyklus bez omezení.
Komplexní péče o ženské zdraví nabírá na významu
Zájem o tento obor v Česku roste a specializovaná pracoviště postupně rozšiřují nabídku služeb. Moderní fyzioterapie pro ženy dnes běžně zahrnuje jak práci s pánevním svalstvem, tak jemné ošetření břicha metodou viscerální terapie, obě služby se přitom vzájemně doplňují. Na tato dvě zaměření se specializuje také klinika Esthesia, kde tým zkušených terapeutek pomáhá klientkám, pro něž jsou menstruační bolesti dlouhodobým tématem. Trvalá úleva od menstruačních bolestí totiž nezačíná tabletou, ale pochopením toho, co tělu skutečně chybí. Individuální přístup a čas věnovaný každé klientce pak z návštěvy dělají investici do zdraví, která se ženám vrací každý měsíc.