Jak na podzim a v zimě posílit imunitu?

Strava a pohyb jako klíč k pevnější imunitě

Alfou a omegou toho, jak se snažit docílit odolnější imunity, je bezesporu kvalitní strava bohatá na vitamíny a minerály. Jezte proto pravidelně, zdravě a vyváženě. Nezapomeňte také dostatečně pít – ideálně čistou vodu. Někdy je ale složité z běžné stravy získat vše potřebné, proto se neváhejte poohlédnout i po některých kvalitních doplňcích stravy. Imunitu podpoří dostatek vitamínu C a vitamínu D. Nezapomínejte ale ani na dostatečný příjem železa a hořčíku.

Osvědčeným trikem je i pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu. Užívat si dlouhé procházky můžete klidně i v mrazu, a prospějete tím jak vašemu tělu, tak psychické pohodě. Můžete zkusit i otužování – ze začátku bohatě postačí odkládat doma přehršel svršků a do každodenní rutiny zahrnout i sprchování ledovou vodou. Pokud vás tak otužování odrazovalo, jelikož se necítíte na celoroční koupání v řece, nevěste hlavu. Začít je dobré postupně.

V neposlední řadě je dobré se celoročně věnovat sportům – ve zdravém těle má být zdravý duch a taková psychická pohoda má dost blízko k tomu, aby posílila celkové zdraví.

Dostatek spánku a minimum stresu

Snadno se to řekne, hůře se to praktikuje. Faktem ale je, že lidské tělo zkrátka odpočinek potřebuje. A to kvalitní odpočinek – zapomeňte tak před spaním na televizi, mobil nebo jiné obrazovky, ze kterých vyzařuje modré světlo, které člověku následně nedovolí pohodlně usnout. Pro správnou funkci imunitního systému je zapotřebí v klidu a tichu spát asi 7–8 hodin denně. Pro eliminování stresu pak zkuste třeba jógu nebo meditaci. A na vědomí také berte, že velká spousta věcí za stres vůbec nestojí. Dělejte častěji věci, které máte rádi, pravidelně čtěte a alespoň dvě hodiny před spaním si dopřejte klid, který vás ke kvalitnímu spánku připraví.

Dělejte to, co vás naplňuje

Každý z nás je ale koneckonců jiný a na každého může fungovat něco trochu jiného. Imunita jako celek je složitě vystavena z mnoha faktorů, přičemž každý z nich stojí za to posilovat. Jedno je jisté – péčí o vlastní tělo i duši, kvalitní stravou, sportem a dlouhými procházkami určitě nic nezkazíte. Prozkoumejte proto kategorii dámské zimní bundy 4F, a vyrazte v pohodlí a teple vstříc zimním dobrodružstvím. Užijte si pohodové procházky mrazivou přírodou nebo sněhovou koulovanou. Podpoříte tak nejen vaše fyzické zdraví, ale dost možná i utužíte rodinné vztahy a svou vlastní psychickou pohodu. A to za to opravdu stojí!

Nezapomínejte dělat dostatek toho, co vás baví a naplňuje. Ať už je to čtení, cvičení nebo vaření. A nestresujte se z toho, když tu a tam sejdete z cesty zdravého životního stylu – dát si jednou za čas sladkou kávu nebo dort určitě není hřích. A že žádné koníčky nemáte? Zkuste si je najít – každý z nás potřebuje čas určený jen pro sebe. Je jedno, zda budete luštit křížovky, nebo meditovat – dělejte to hlavně s láskou.