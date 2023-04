Jak to ženy ze Země vycházejícího slunce dělají, že je celý svět dává za vzor v péči o pleť a vlasy? Kombinují dvě věci – dobrou japonskou kosmetiku a tradiční rituály péče. Asiatky vděčí za svou krásnou pleť japonské kosmetice – zejména té s vysokými filtry proti UVB a UVA záření a přípravkům pro rozjasnění pleti. Bohužel pro japonské ženy je udržení čisté pleti často problém. Jejich kůže je anatomicky tenčí než kůže Evropanů, a proto je náchylnější ke změně barvy a poškození. Také rychleji dehydratuje. U asijských žen dochází velmi rychle k tzv. transepidermální ztrátě vody. To je důvod, proč japonské ženy přivedly rituály péče o pokožku obličeje k dokonalosti.

Japonská kosmetika – zdroj mládí a krásy

Japonská kosmetika se za několik let stala neuvěřitelným hitem po celém světě. Ženy z různých zemí sahají po kosmetice vyráběné japonskými společnostmi ze speciálně vybraných surovin. Masky na plátýnku, BB krémy nebo odličovací kosmetika jsou jen některé z těchto úžasných kosmetických přípravků. Jaký je rozdíl mezi asijskou kosmetikou a přípravky nabízenými pro evropský trh?

Mezi velmi zajímavou kosmetiku, kterou používají Japonky a Asiatky mnohem častěji než Evropanky, patří: enzymatické peelingy, které mají pleť ještě více rozjasnit. Asiaté mají mnohem citlivější pokožku než Evropané, a proto má kosmetika pro ně určená většinou úplně jiné složení než ta, která se vyrábí pro nás. Mezi charakteristické složky, které umožňují vytvářet produkty pro velmi jemnou pokožku, patří: extrakt z rýže, extrakt z hlemýždího slizu, extrakt z květu sophory japonské, extrakt z bambusu, olej ze semen japonské kamélie a olej ze semen zeleného čaje.

Nejen kůže

Tajemství krásy japonských žen spočívá rovněž v hydratační kosmetice, která o jejich pleť pečuje již desítky let. Je bez parfémů, neobsahuje umělá barviva, parabeny a alkohol z důvodu tenčí pokožky obyvatelek země kvetoucích třešní, která je náchylná ke ztrátě vody. Proto bylo v Japonsku vyvinuto unikátní složení kosmetiky, která se liší od té, která se vyrábí v Evropě. V Japonsku převládá v období monzunů vysoká vlhkost a znečištění vzduchu, takže dochází k usazování a ulpívání nečistot na pokožce. Je tedy vhodné využít zkušenosti Asiatek, zejména proto, že normy znečištění v Česku jsou stále častěji překračovány. Smog otravuje nejen plíce, ale také ucpává póry pokožky, což urychluje proces stárnutí. Tudíž je vysoce kvalitní kosmetika nejen zde, ale na celém světě tak důležitá. Velmi důležitou roli v japonském světě kosmetiky hraje vlasová kosmetika, kterou znají a oceňují i Evropanky pro její vysokou kvalitu a prokázanou účinnost. Její úlohou je péče o vlasy a vlasovou pokožku v japonském stylu, zlepšení krevního oběhu, poskytnutí živin a aktivace vlasových cibulek. Správná péče s japonskou vlasovou kosmetikou se projeví rychlejším růstem vlasů, posílením vlasové struktury, snížením vypadávání, vymizením lupů a nepříjemných neduhů vlasové pokožky. Vliv na to má především složení obsažené v této kosmetice.

Dop řejte sv é pokožce hlavy trochu luxusu

Japonky by kosmetiku, která by poškozovala jejich zdraví a životní prostředí, určitě nepoužívaly. Z tohoto důvodu neobsahuje japonská vlasová kosmetika konzervační látky a její složení je tak jemné, že vlasy nezatěžuje, snadno se aplikuje a má jemnou vůni. Japonské ženy moc dobře vědí, že zdravá pokožka hlavy je zdrojem zdravých a krásných vlasů. A zatímco české ženy se zaměřují spíše na výživu, rovnání a hydrataci vlasů, v japonské péči o vlasy ustupuje kondicionér nebo maska do pozadí. Asiatky si uvědomují, že kvalita a vzhled jejich vlasů závisí na stupni výživy, hydratace a regenerace vlasové pokožky. Tento přístup je nejen tajemstvím krásných vlasů japonských žen, ale také důvodem, proč netrpí problémem s vypadáváním vlasů.