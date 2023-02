Chystáte-li se na Maledivy, možná oceníte našich několik tipů na místní klenoty z řad přírodních divů, jídla nebo zvyků. Poradíme vám také, jakými lety se na Maledivy nejvýhodněji dostat. Z Prahy se s jedním mezipřistáním na Maledivy dostanete zhruba za 12 hodin. Nezapomeňte tak do letadla přibalit obsáhlejší cestopis, abyste si vaši cestu užili dosyta. Víte, jaký je maledivský oblíbený nápoj, nebo které náboženství je na tomto souostroví jediným povoleným? Čtěte dál a dozvíte se to nejpodstatnější, co byste o tomto ráji na zemi měli vědět.

Místa, která nesmíte minout

Ostrov Omadhoo

Pokud chcete vyrazit spíše na místo, které není přeplněno turisty, před ostrovy Ukulhas a Thodoo dejte přednost právě Omadhoo. Na tomto místě vás bude čekat dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře. Místo je ideální pro milovníky šnorchlování.

Ostrov Thodoo

Již zmíněný ostrov Thodoo je pro svou velikost a vybavenost více obydlen turisty. Nabízí ale díky tomu i množství restaurací, kaváren, nebo obchodů. Na tomto zeleném ostrově plném melounů či papáji si přijdou na své zejména milovníci potápění.

Ostrov Fodhdhoo

Na tomto překrásném ostrově s pláží kolem celé své plochy se můžete ubytovat v jedné z plážových vilek. Fodhdhoo leží na atolu jen 160 km od Male, což je hlavní město Malediv. Místo vyniká i výhodnou leteckou dopravou do místa.

Pokrmy, které stojí za ochutnání

Velmi kořeněná jídla potěší zejména milovníky kari koření. Největší část jídelníčku místních tvoří ryby, rybí polévky a pokrmy z plodů moře. Určitě tak nezapomeňte ochutnat kalamáry, krevety nebo chobotnice. Co se týká nápojů, zkuste raa, což je míza z kokosové palmy.

Zvyky, které je třeba dodržovat

Na Maledivách je jediným povoleným náboženstvím islám. Víra je pro obyvatele Malediv důležitá, proto se od ní odvíjí i některé zvyky, tradice nebo zákazy. Maledivané se například pětkrát denně modlí v mešitách. V tuto dobu jsou zavřené obchody. S vírou souvisí i zákaz nudismu nebo nutnost zakrytých kolen a ramen mimo turistické resorty.

Jak vybrat levné letenky na Maledivy?

Rychlé a flexibilní vyhledávání letenek a jednoduchý proces rezervace je obvykle tím, na co se při výběru dovolené bez cestovky snažíme na internetu narazit. Letenky Maledivy a zpět seženete výhodně na esky.cz. Kalendář letů vám vyhledá ty nejlevnější možné nabídky, kromě toho vám ale portál ušetří i mnoho času, a to díky vyhledávání alternativních možností na jednom místě. Ať už jste sotva vybalili kufry z poslední dovolené a hned sníte o další, nebo si chcete splnit životní sen v podobě dovolené v ráji uprostřed průzračného moře, věřte, že některý z ostrovů maledivského souostroví bude tím, co vám do puntíky splní vaše představy o ideální dovolené plné slunce, tepla, moře, dobrého jídla a pohodové atmosféry.